Урезание льгот ударило по образовательным кредитам

Урезание льгот ударило по образовательным кредитамНа этом фоне спрос сместился к колледжам
Т-банк по итогам приемной кампании 2026 г. выдал 13 086 образовательных кредитов – на 55% меньше, чем за аналогичный период 2025 г., сообщил «Ведомостям» руководитель направлений «Ипотека» и «Кредиты на образование» банка Иван Сафонов. Он связывает падение с сокращением перечня специальностей, по которым доступен кредит с господдержкой. С 1 июня 2026 г. такие займы выдаются только на приоритетные для государства направления. По оценке Сафонова, их число уменьшилось примерно на 70%. Общую сумму выдач он не раскрыл. Т-банк выдает льготные кредиты только на программы высшего образования.
Изменилась и структура спроса. На Сбербанк приходится почти весь рынок образовательных кредитов: по данным Минобрнауки за 2023 г., 99,7% выдач. В «Сбере» доля кредитов на бакалавриат сократилась с 47 до 34%, на обучение в колледжах выросла с 23 до 30%, а в ординатуре – с 4 до 10%. Всего по итогам приемной кампании этого года банк выдал образовательных кредитов на 7,9 млрд руб., их количество, а также цифру за 2025 г. представитель Сбербанка не раскрыл. Статистика банка учитывает выдачи и по госпрограмме, и по собственной программе на рыночных условиях.