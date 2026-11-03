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Главная / Финансы /

Урезание льгот ударило по образовательным кредитам

На этом фоне спрос сместился к колледжам
Наталья Заруцкая
Портфель льготных образовательных кредитов составил 116,7 млрд руб. на 1 апреля 2026 г.
Портфель льготных образовательных кредитов составил 116,7 млрд руб. на 1 апреля 2026 г. / Наталья Шатохина / NEWS.ru / ТАСС

Т-банк по итогам приемной кампании 2026 г. выдал 13 086 образовательных кредитов – на 55% меньше, чем за аналогичный период 2025 г., сообщил «Ведомостям» руководитель направлений «Ипотека» и «Кредиты на образование» банка Иван Сафонов. Он связывает падение с сокращением перечня специальностей, по которым доступен кредит с господдержкой. С 1 июня 2026 г. такие займы выдаются только на приоритетные для государства направления. По оценке Сафонова, их число уменьшилось примерно на 70%. Общую сумму выдач он не раскрыл. Т-банк выдает льготные кредиты только на программы высшего образования.

Изменилась и структура спроса. На Сбербанк приходится почти весь рынок образовательных кредитов: по данным Минобрнауки за 2023 г., 99,7% выдач. В «Сбере» доля кредитов на бакалавриат сократилась с 47 до 34%, на обучение в колледжах выросла с 23 до 30%, а в ординатуре – с 4 до 10%. Всего по итогам приемной кампании этого года банк выдал образовательных кредитов на 7,9 млрд руб., их количество, а также цифру за 2025 г. представитель Сбербанка не раскрыл. Статистика банка учитывает выдачи и по госпрограмме, и по собственной программе на рыночных условиях.

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