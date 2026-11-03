Урезание льгот ударило по образовательным кредитам

Изменилась и структура спроса. На Сбербанк приходится почти весь рынок образовательных кредитов: по данным Минобрнауки за 2023 г., 99,7% выдач. В «Сбере» доля кредитов на бакалавриат сократилась с 47 до 34%, на обучение в колледжах выросла с 23 до 30%, а в ординатуре – с 4 до 10%. Всего по итогам приемной кампании этого года банк выдал образовательных кредитов на 7,9 млрд руб., их количество, а также цифру за 2025 г. представитель Сбербанка не раскрыл. Статистика банка учитывает выдачи и по госпрограмме, и по собственной программе на рыночных условиях.