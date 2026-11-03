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Россия может присоединиться к Организации тюркских государств

Такую инициативу выдвинул Казахстан на саммите объединения в Турции
Нурлан Гасымов
Турция является инициатором создания Организации тюркских государств
Турция является инициатором создания Организации тюркских государств / Omer Taha Cetin / Anadolu / AFP

Целесообразным и естественным участие России в Организации тюркских государств (ОТГ) назвал «Ведомостям» 2 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пригласить Москву в организацию на саммите ОТГ в Анкаре. По словам Пескова, российское руководство пока не получило официального приглашения, но этот вопрос может возникнуть в повестке переговоров как с Астаной, так и с другими участниками объединения в ближайшее время.

«В России есть целый ряд регионов, в которых проживают тюркские по происхождению народы. Поэтому участие Москвы в работе такой организации вполне естественно, но только не на уровне отдельных российских регионов, а всей страны», – подчеркнул представитель Кремля.

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