Россия может присоединиться к Организации тюркских государств

Целесообразным и естественным участие России в Организации тюркских государств (ОТГ) назвал «Ведомостям» 2 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пригласить Москву в организацию на саммите ОТГ в Анкаре. По словам Пескова, российское руководство пока не получило официального приглашения, но этот вопрос может возникнуть в повестке переговоров как с Астаной, так и с другими участниками объединения в ближайшее время.