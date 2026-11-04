CNN: Трамп допустил худший сценарий для республиканцев на выборах в Конгресс

3 ноября «Ведомости» писали, что промежуточные выборы в конгресс США, которые проходят в ночь с 3 по 4 ноября (мск), станут прологом второй половины президентства Трампа. Абсолютное большинство опросов отдают предпочтение противникам действующего главы государства – демократам. Рейтинг одобрения самого Трампа перед выборами упал до 33% – минимума за оба его президентских срока. Не одобряют его деятельность 66% респондентов, 72% считают, что США движутся в неверном направлении.