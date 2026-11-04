CNN: Трамп допустил худший сценарий для республиканцев на выборах в Конгресс

CNN: Трамп допустил худший сценарий для республиканцев на выборах в КонгрессПрезидент США надеется, что опросы ошибаются
Президент США Дональд Трамп допускал, что Республиканская партия может потерпеть серьезное поражение на выборах в конгресс. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники, близкие к американскому лидеру.
По их словам, Трамп надеялся, что результаты опросов общественного мнения окажутся ошибочными и республиканцы выступят лучше прогнозов. Он считал, что его участие в кампании, включая поездки, сбор средств и выступления на телемитингах, повысит шансы однопартийцев на победу.
В то же время в частных разговорах президент признавал возможность неблагоприятного для республиканцев исхода голосования. По данным CNN, представители Белого дома готовились к разным сценариям, в том числе к возможному выступлению Трампа перед журналистами после объявления результатов.
3 ноября «Ведомости» писали, что промежуточные выборы в конгресс США, которые проходят в ночь с 3 по 4 ноября (мск), станут прологом второй половины президентства Трампа. Абсолютное большинство опросов отдают предпочтение противникам действующего главы государства – демократам. Рейтинг одобрения самого Трампа перед выборами упал до 33% – минимума за оба его президентских срока. Не одобряют его деятельность 66% респондентов, 72% считают, что США движутся в неверном направлении.
Исторически президентская партия почти всегда теряет Палату представителей на промежуточных выборах: с 1946 г. это произошло в 18 из 20 случаев. Многие кандидаты-республиканцы дистанцируются от Трампа: Reuters изучил 62 конкурентные гонки и в 41 из них обнаружил расхождения с президентом или стремление реже подчеркивать связь с ним.
1 ноября Reuters со ссылкой на источники в Белом доме писал, что команда Трампа готовит меры, которые позволяет республиканцу «комфортно» управлять страной в случае победы демократов на выборах в конгресс.