Reuters: многие кандидаты-республиканцы в конгресс дистанцируются от Трампа
Многие кандидаты в конгресс от республиканцев дистанцируются от президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на голосование по законопроектам, публичные заявления и агитационные материалы.
Агентство изучило 62 конкурентные гонки в палату представителей и сенат перед промежуточными выборами 3 ноября. В 41 из них кандидаты-республиканцы либо расходились с Трампом по отдельным вопросам, либо старались меньше подчеркивать связь с ним.
Наиболее частой причиной расхождений стала политика – такие случаи Reuters выявил в 23 гонках. В 12 из них разногласия касались конфликта с Ираном: некоторые кандидаты голосовали за ограничение военных полномочий Трампа или призывали прекратить боевые действия.
Кроме того, 12 кандидатов убрали имя, фотографии или упоминания о поддержке Трампа со своих предвыборных сайтов, большинство – после получения партийной номинации. Другие пропускали мероприятия с участием президента или не отвечали прямо, хотели бы они видеть его в своей кампании.
При этом открытая критика Трампа среди республиканцев остается редкой. Reuters отмечает, что кандидаты в основном пытаются привлечь независимых избирателей, не вступая в прямой конфликт с лидером партии.
Согласно свежему опросу Reuters, рейтинг одобрения Трампа составляет 32%. Среди зарегистрированных избирателей демократы опережают республиканцев перед промежуточными выборами с результатом 44 против 37%.
14 сентября «Ведомости» писали, что Трамп обещает «неслыханные подачки», чтобы помочь своей проигрывающей партии. В ходе партийного съезда 9–10 сентября он пообещал каждому американцу единоразовую выплату в $5000, если республиканцы сохранят за собой Капитолий. Позже он пообещал, что война, начатая им 28 февраля против Ирана, обязательно закончится, но только уже после промежуточных выборов и тогда же снизятся цены на бензин.