14 сентября «Ведомости» писали, что Трамп обещает «неслыханные подачки», чтобы помочь своей проигрывающей партии. В ходе партийного съезда 9–10 сентября он пообещал каждому американцу единоразовую выплату в $5000, если республиканцы сохранят за собой Капитолий. Позже он пообещал, что война, начатая им 28 февраля против Ирана, обязательно закончится, но только уже после промежуточных выборов и тогда же снизятся цены на бензин.