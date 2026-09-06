FT: политику Трампа одобряют 33% американцев

Респонденты оказались крайне недовольны пошлинами и торговой политикой Трампа, что спровоцировало рост цен на товары и услуги для рядовых граждан США. Две трети опрошенных считают, что экономика США идет неверным курсом. Почти 60% опрошенных считают, что их финансовое положение ухудшилось именно из-за Трампа. Тарифы на канадские товары не одобряют 56%.