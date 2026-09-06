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Главная / Политика /

FT: политику Трампа одобряют 33% американцев

Ася Султанова

Рейтинг одобрения политики президента США Дональда Трампа опустился до 33%, тогда как ранее этот показатель составлял 35%. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на результаты исследования британской компанией Focaldata. При этом поддержка Трампа среди республиканских избирателей достигла исторического минимума, снизившись до 72%.

Респонденты оказались крайне недовольны пошлинами и торговой политикой Трампа, что спровоцировало рост цен на товары и услуги для рядовых граждан США. Две трети опрошенных считают, что экономика США идет неверным курсом. Почти 60% опрошенных считают, что их финансовое положение ухудшилось именно из-за Трампа. Тарифы на канадские товары не одобряют 56%.

В августе FT писала, что, согласно опросу Focaldata, 53,4% респондентов отметили ухудшение своего материального положения при Трампе. Почти 57% независимых избирателей и почти четверть республиканцев также чувствуют себя хуже при нынешнем президенте.

В июне CNN со ссылкой на аналитиков сообщал, что Трамп столкнулся с нарастающим политическим кризисом, который усиливает его уязвимость как внутри страны, так и на международной арене. 

В мае The Washington Post со ссылкой на совместный опрос с ABC News и исследовательской компанией Ipsos сообщала, что доля американцев, не одобряющих работу Трампа, достигла 62%.

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