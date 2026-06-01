CNN: Трамп столкнулся с нарастающим кризисом внутри США и за рубежом
Президент США Дональд Трамп столкнулся с нарастающим политическим кризисом, который усиливает его уязвимость как внутри страны, так и на международной арене. Об этом сообщил CNN со ссылкой на аналитиков.
По оценке телеканала, стремление президента США Дональда Трампа к концентрации власти, позволившее ему укрепить позиции после возвращения в Белый дом, теперь провоцирует растущее сопротивление и создает новые политические риски.
Одним из главных вызовов для американского лидера остается ситуация вокруг Ирана. Несмотря на масштабную военную кампанию США и Израиля, Вашингтону пока не удалось добиться стратегических целей в отношении Тегерана. При этом Трамп находится под давлением как внутри страны, так и со стороны международных партнеров, требующих завершения конфликта. По данным CNN, президент вернул на доработку проект возможного соглашения с Ираном, потребовав ужесточить положения, касающиеся отказа Тегерана от ядерного оружия и открытия Ормузского пролива.
Еще одним источником споров стала подготовка к празднованию 250-летия независимости США. Ряд артистов отказались участвовать в юбилейных мероприятиях, обвинив организаторов в политизации праздника. В ответ Трамп заявил о намерении лично открыть праздничную программу и провести масштабный митинг сторонников движения MAGA. Кроме того, суд признал незаконным присвоение имени Трампа Кеннеди-центру. После этого президент сообщил, что отказывается от ранее анонсированного проекта реконструкции культурного учреждения.
CNN также отмечает, что критики администрации обращают внимание на масштабные строительные и символические проекты Белого дома, включая планы по выпуску купюры номиналом $250 с изображением Трампа и строительство нового бального зала на территории президентской резиденции. По мнению оппонентов президента, подобные инициативы выглядят оторванными от проблем американцев на фоне роста стоимости жизни.
На этом фоне внутри республиканской партии усиливается недовольство отдельными решениями главы государства, что может осложнить положение партии в преддверии промежуточных выборов в конгресс. По мнению CNN, ставка Трампа на персонализированное управление и демонстрацию силы, ранее приносившая политические дивиденды, теперь все чаще становится источником новых конфликтов и ограничивает его возможности как внутри страны, так и на международной арене.