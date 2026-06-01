Трамп заявил о помехах переговорам с Ираном со стороны демократов
Внутриполитические разногласия в США осложняют переговорный процесс с Ираном и затрудняют реализацию внешнеполитического курса Вашингтона. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Американский лидер обвинил представителей Демократической партии, а также республиканцев, которых считает нелояльными, в попытках повлиять на его решения по международным вопросам. По мнению Трампа, общественное и политическое давление вокруг переговоров лишь усложняет работу Белого дома. «Всем американцам» необходимо «просто расслабиться» и довериться действиям президента, после чего «в конце концов все закончится хорошо», отметил он.
31 мая Newsmax передавал слова спикера парламента Мохаммад Багера Галибафа о том, что Иран не согласится ни на какую сделку с Соединенными Штатами, пока не будут обеспечены права иранского народа. По словам политика, на новом этапе войны враг с помощью экономического давления и информационных кампаний пытается посеять раздор и разрушить сплоченность страны, чтобы компенсировать свое военное поражение и заставить сдаться.
Трамп 29 мая пообещал вскоре решить судьбу соглашения, большая часть пунктов которого уже согласована, однако Тегеран должен полностью отказаться от ядерного оружия и немедленно открыть пролив.
28 мая портал Axios писал, что переговорщики США и Ирана достигли соглашения о 60-дневном меморандуме о взаимопонимании, однако Трамп еще не дал своего согласия. Документ предусматривает продление режима прекращения огня, который позволит продолжить переговоры по иранской ядерной программе. Также документ откроет беспошлинный проход по Ормузскому проливу. В меморандуме Тегеран обязуется убрать из пролива все мины в течение 30 дней.