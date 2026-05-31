Тегеран: сделка с США не состоится без обеспечения прав иранского народа

Первый раунд американо-иранских переговоров в Исламабаде в апреле 2026 г. закончился безрезультатно, после чего Трамп приказал начать блокаду Ормузского пролива. В мае США сочли новое предложение Тегерана недостаточным для заключения сделки, а Белый дом заявил о готовности продолжить переговоры «бомбами». В конце мая Трамп пообещал вскоре решить судьбу соглашения, большая часть пунктов которого уже согласована, однако Тегеран должен полностью отказаться от ядерного оружия и немедленно открыть пролив.