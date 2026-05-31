Тегеран: сделка с США не состоится без обеспечения прав иранского народа
Иран не согласится ни на какую сделку с Соединенными Штатами, пока не будут обеспечены права иранского народа, заявил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. «Мы не одобрим ни одно соглашение, пока не будем уверены, что права иранского народа соблюдены», – заявил он, передает Newsmax.
По словам политика, на новом этапе войны враг с помощью экономического давления и информационных кампаний пытается посеять раздор и разрушить сплоченность страны, чтобы компенсировать свое военное поражение и заставить сдаться. «Какое напрасное заблуждение!», – отметил он.
Ранее The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп ужесточил условия потенциального рамочного соглашения о прекращении войны с Ираном и направил предложенные изменения стране на рассмотрение. Американского лидера не устраивают несколько пунктов, предусматривающих разморозку иранских активов, а также скорость, с которой Тегеран отвечает на предложения Вашингтона.
По информации издания, обновленный вариант представляет собой ужесточенную версию прежнего рамочного договора и призван подтолкнуть Иран к более быстрому решению. Документ ожидает одобрения верховного лидера республики.
Первый раунд американо-иранских переговоров в Исламабаде в апреле 2026 г. закончился безрезультатно, после чего Трамп приказал начать блокаду Ормузского пролива. В мае США сочли новое предложение Тегерана недостаточным для заключения сделки, а Белый дом заявил о готовности продолжить переговоры «бомбами». В конце мая Трамп пообещал вскоре решить судьбу соглашения, большая часть пунктов которого уже согласована, однако Тегеран должен полностью отказаться от ядерного оружия и немедленно открыть пролив.