Трамп пообещал решить судьбу сделки с Ираном в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп 29 мая примет окончательное решение по поводу уже согласованной сделки с Ираном. Об этом он заявил в соцсети TruthSocial.

«Корабли, оказавшиеся заблокированными в проливе из-за нашей невероятной и беспрецедентной морской блокады, которая теперь будет снята, могут начинать процесс «возвращения домой»!» – написал американский лидер.

Решение будет принято на совещании с помощниками. Трамп подчеркнул, что большая часть пунктов договора уже согласована, однако Исламская Республика должна полностью отказаться от ядерного оружия и немедленно открыть Ормузский пролив. Кроме того, по мнению президента США, страна не должна взимать плату за проход через акваторию.

28 мая портал Axios сообщил, что переговорщики США и Ирана достигли соглашения о 60-дневном меморандуме о взаимопонимании, однако Трамп еще не дал своего согласия. Документ предусматривает продление режима прекращения огня, который позволит продолжить переговоры по иранской ядерной программе. Также документ откроет беспошлинный проход по Ормузскому проливу. В меморандуме Тегеран обязуется убрать из пролива все мины в течение 30 дней.

27 мая гостелевидение Ирана сообщило, что проект соглашения между Тегераном и Вашингтоном содержит пункт о снятии военно-морской блокады с Ормузского пролива, а также восстановление коммерческого судоходства в районе до довоенного уровня. В публикации уточнялось, что Исламская Республика не собирается предпринимать никаких шагов без «осязаемой проверки».

21 мая агентство ILNA писало, что США и Иран при посредничестве Пакистана согласовали финальный проект соглашения. Соглашение, помимо прекращение огня, ядерного и др. вопросов, предполагало постепенное снятие санкций в обмен на выполнение Ираном условий сделки.

