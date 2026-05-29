Трамп пообещал решить судьбу сделки с Ираном в ближайшее время

28 мая портал Axios сообщил, что переговорщики США и Ирана достигли соглашения о 60-дневном меморандуме о взаимопонимании, однако Трамп еще не дал своего согласия. Документ предусматривает продление режима прекращения огня, который позволит продолжить переговоры по иранской ядерной программе. Также документ откроет беспошлинный проход по Ормузскому проливу. В меморандуме Тегеран обязуется убрать из пролива все мины в течение 30 дней.