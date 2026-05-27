CNY Бирж.10,477+0,07%BISVP10,8+1,79%MRKS0,481-0,31%IMOEX2 591,04+0,42%RTSI1 151,24+1,51%RGBI118,89+0,01%RGBITR781,89+0,04%
Политика

Проект договора Ирана с США включает снятие блокады Ормузского пролива

Проект соглашения между Тегераном и Вашингтоном содержит пункт о снятии военно-морской блокады с Ормузского пролива, а также восстановление коммерческого судоходства в районе до довоенного уровня. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на гостелевидение Ирана.

Рамочное соглашение, которое не распространяется на военные суда и предусматривает управление Ираном судоходством через пролив в сотрудничестве с Оманом, еще не доработано, пишет агентство. Тегеран не собирается предпринимать никаких шагов без «осязаемой проверки».

21 мая ILNA сообщил, что США и Иран при посредничестве Пакистана согласовали финальный проект соглашения. Проект предусматривает немедленное и всеобъемлющее прекращение огня на всех фронтах, отказ сторон от ударов по инфраструктуре, а также создание совместного механизма мониторинга для обеспечения свободы судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе. Кроме того, соглашение предполагает постепенное снятие санкций в обмен на выполнение Ираном условий сделки.

Перед этим госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что ситуация вокруг возможного соглашения между Вашингтоном и Тегераном может проясниться в ближайшие дни. Он отмечал наличие позитивных сигналов, но подчеркивал, что не хочет «забегать вперед официальных заявлений».

При этом Рубио говорил, что США сохраняют и альтернативные варианты действий в отношении Ирана, если сторонам не удастся достичь устраивающих Вашингтон договоренностей.

