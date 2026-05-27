Проект договора Ирана с США включает снятие блокады Ормузского пролива

21 мая ILNA сообщил, что США и Иран при посредничестве Пакистана согласовали финальный проект соглашения. Проект предусматривает немедленное и всеобъемлющее прекращение огня на всех фронтах, отказ сторон от ударов по инфраструктуре, а также создание совместного механизма мониторинга для обеспечения свободы судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе. Кроме того, соглашение предполагает постепенное снятие санкций в обмен на выполнение Ираном условий сделки.