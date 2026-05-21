Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CHMF757+0,85%CNY Бирж.10,435-0,24%IMOEX2 664,29+0,91%RTSI1 185,63+1,14%RGBI119,33+0,13%RGBITR783,29+0,16%
Главная / Политика /

Рубио заявил о прояснении ситуации по сделке с Ираном

Ведомости

Ситуация вокруг возможного соглашения между США и Ираном может проясниться в ближайшие дни. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, отметив наличие позитивных сигналов.

«Я также не хочу забегать вперед официальных заявлений, так что давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней», – сказал Рубио журналистам, комментируя ход переговорного процесса (цитата по «РИА Новости»).

При этом госсекретарь США подчеркнул, что США сохраняют и другие варианты действий в отношении Ирана, если сторонам не удастся достичь устраивающего Вашингтон соглашения.

Что известно о ядерной программе Ирана

Политика / Международные новости

21 мая агентство Tasnim сообщило, что США через Пакистан передали Ирану обновленный проект мирного соглашения. По данным источника агентства, Тегеран изучает документ и пока не направил ответ. Собеседник Tasnim также утверждал, что пакистанский посредник в Тегеране пытается сблизить позиции сторон и согласовать формулировки документа. При этом, по его словам, окончательных договоренностей пока достичь не удалось.

Al Jazeera со ссылкой на источник в Пакистане также сообщала, что Иран запросил дополнительное время для изучения американских предложений по урегулированию конфликта.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её