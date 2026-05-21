Рубио заявил о прояснении ситуации по сделке с Ираном

21 мая агентство Tasnim сообщило, что США через Пакистан передали Ирану обновленный проект мирного соглашения. По данным источника агентства, Тегеран изучает документ и пока не направил ответ. Собеседник Tasnim также утверждал, что пакистанский посредник в Тегеране пытается сблизить позиции сторон и согласовать формулировки документа. При этом, по его словам, окончательных договоренностей пока достичь не удалось.