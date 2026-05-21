Рубио заявил о прояснении ситуации по сделке с Ираном
Ситуация вокруг возможного соглашения между США и Ираном может проясниться в ближайшие дни. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, отметив наличие позитивных сигналов.
«Я также не хочу забегать вперед официальных заявлений, так что давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней», – сказал Рубио журналистам, комментируя ход переговорного процесса (цитата по «РИА Новости»).
При этом госсекретарь США подчеркнул, что США сохраняют и другие варианты действий в отношении Ирана, если сторонам не удастся достичь устраивающего Вашингтон соглашения.
21 мая агентство Tasnim сообщило, что США через Пакистан передали Ирану обновленный проект мирного соглашения. По данным источника агентства, Тегеран изучает документ и пока не направил ответ. Собеседник Tasnim также утверждал, что пакистанский посредник в Тегеране пытается сблизить позиции сторон и согласовать формулировки документа. При этом, по его словам, окончательных договоренностей пока достичь не удалось.
Al Jazeera со ссылкой на источник в Пакистане также сообщала, что Иран запросил дополнительное время для изучения американских предложений по урегулированию конфликта.