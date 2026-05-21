Tasnim: США передали Ирану новый проект мирного соглашения
После того как Иран отправил США текст из 14 пунктов как основу для переговоров, американская сторона повторно передала Тегерану свой вариант документа через Пакистан. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на источник, близкий к переговорной группе.
По словам источника, это произошло спустя три дня после передачи иранского предложения.
Источник сообщил, что Иран изучает документ, но ответа пока не дал. Он также отметил, что пакистанский посредник в Тегеране пытается сблизить позиции сторон и согласовать тексты. При этом источник подчеркнул, что никаких окончательных договоренностей пока достигнуто не было.
В середине мая Вашингтон представил Тегерану новый план для разрешения конфликта из пяти пунктов. В частности, США отказались выплачивать Ирану репарации, потребовали вывезти из страны 400 кг обогащенного урана для передачи США и разрешить работу только одного ядерного объекта на территории республики.
18 мая Axios писал, что Иран представил обновленное предложение по соглашению о прекращении войны с США, но Белый дом считает изменения недостаточными для заключения сделки. Американский чиновник заявил Axios, что если Иран не изменит свою позицию, переговоры придется продолжать «через бомбы».
20 мая президент США Дональд Трамп заявил, что США могут нанести новый удар по Ирану уже 22 мая либо в течение нескольких последующих дней.