Как долго продлится военная пауза на Ближнем Востоке

Как долго продлится военная пауза на Ближнем ВостокеВашингтон в последний момент отказался от ударов по Ирану по просьбе стран Персидского залива
Белый дом за несколько часов до запланированной военной операции против Ирана неожиданно объявил о ее отсрочке на несколько дней. Ситуация по-прежнему тупиковая, а стороны не демонстрируют готовность к компромиссам. О том, что США поставили на паузу удары по Ирану на два-три дня по просьбе властей Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, заявил американский президент Дональд Трамп перед журналистами за несколько часов до запланированной на 19 мая американской атаки на Тегеран, дату которой он же и назвал. В то же время на своей странице в соцсети Truth Social Трамп приказал руководителю Пентагона Питу Хегсету и американскому военному командованию в любой момент быть готовыми к полномасштабному наступлению на Исламскую Республику, «если приемлемая сделка с ними не будет достигнута». Перед этим, по словам Трампа, Тегеран должен направить ему письменное заявление об отсутствии намерений создавать ядерное оружие.
Позже несколько военных источников The New York Times предположили, что Трамп мог приостановить нанесение новых ударов по Ирану после того, как Пентагон предупредил Белый дом о серьезной модернизации иранских систем ПВО за время перемирия. По их данным, иранцы расчистили десятки разбомбленных ранее позиций баллистических ракет и переместили мобильные пусковые установки. Кроме этого иранское военное командование якобы при помощи российских специалистов изучило схему полетов американских боевых самолетов, что сделали потенциальные военные операции США в регионе более предсказуемыми для Тегерана, отметили собеседники издания.
На этом фоне ни власти США, ни Ирана публично пока не демонстрировали никаких признаков возможного компромисса для выхода из переговорного тупика. Напротив, стороны «постоянно меняют правила игры», делая международный кризис более непредсказуемым, рассказал Reuters неназванный пакистанский источник, чья страна выступает в роли посредника в ирано-американском конфликте.
По данным иранского агентства Fars, Вашингтон готов провести новый раунд переговоров с иранской стороной при условии, если она откажется от любых выплат компенсаций и ущерба со стороны США; согласится передать 400 кг высокообогащенного урана американской стороне; не получит даже четвертой части замороженных активов; согласится сохранить работу только одного ядерного объекта в стране и прекратит боевые действия на всех фронтах.
В свою очередь, Иран настаивает на снятии всех антииранских международных санкций; разморозке практически всех иранских активов на общую сумму примерно $100 млрд; компенсации ущерба от боевых действий; признании суверенитета Тегерана над Ормузским проливом и окончании войны Израиля в Ливане. В ответ неназванный американский чиновник в разговоре с Axios назвал 18 мая эти условия «недостаточными» для заключения сделки.
Правда, на следующий день иранский источник, знакомый с ситуацией, рассказал Reuters, что Вашингтон готов частично смягчить свои требования и позволить разблокировать четверть замороженных иранских активов, а также разрешить Тегерану продолжить мирную ядерную программу под наблюдением МАГАТЭ.
Другой иранский источник сообщил Reuters, что требования США и Израиля к Ирану по уступкам в вопросах ракетно-ядерной программы или контроля над Ормузским проливом служат для Тегерана не политическими инструментами в переговорах, а касаются идеологической основы выживания страны. Поэтому согласие на такие уступки является не компромиссом, а капитуляцией, подчеркнул собеседник агентства: «Мы находимся в состоянии войны на истощение, и вероятность новой американо-израильской атаки растет с каждым днем». Поэтому перед тем как приступать к рассмотрению более сложных вопросов, стороны должны заключить соглашение о прекращении огня, подразумевающее возобновление работы Ормузского пролива под иранским контролем в обмен на снятие морской блокады со стороны США, рассказал Reuters региональный чиновник.
Вероятность возобновления боевых действий на Ближнем Востоке на данном этапе маловероятна, полагает младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин. По его мнению, грядущие промежуточные выборы в конгресс побуждают Трампа к проведению осторожной внешней политики. Но в случае новой эскалации американцы по-прежнему ограничатся лишь нанесением воздушных ударов по иранским объектам, уверен эксперт.
Американская администрация на ближневосточном театре предпочитает действовать осторожно, чтобы не повторять ошибки марта – апреля, заметил старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Тегеран успел адаптироваться к предыдущему этапу военного противостояния и теоретически готов к долгому сопротивлению, чего явно опасается Трамп, говорит эксперт. По его словам, логика войны требует от США резкой эскалации, но она несет серьезные риски и для американской стороны. «Массированные бомбардировки по иранскому ТЭКу неминуемо приведут к ответным атакам Ирана по объектам региональных союзников Вашингтона. А попытка возобновления судоходства в Ормузском проливе чревата для американцев серьезными потерями. Поэтому словесный напор Белого дома постоянно сменяется отступлением», – объяснил эксперт.
По словам Васькина, текущая ситуация «ни войны, ни мира» не отвечает интересам сторон. Но, с одной стороны, у Ирана ресурсы довольно сильно ограничены и режим был частично дезорганизован из-за войны. С другой – на политику США сильно влияют американские избиратели, недовольные падением уровня жизни и нарушением обещаний Трампом, отметил эксперт: «Допускаю, в таком промежуточном состоянии стороны могут находиться от нескольких месяцев до нескольких лет».
В этих условиях потенциал для прорыва в американо-иранских переговорах сможет возникнуть после окончания президентского срока Трампа в 2028 г., допустил Васькин. «Иранцы готовы договариваться хоть сейчас, но у них подорвано доверие к текущей американской администрации», – сказал иранист.
Нынешняя ситуация более благоприятна для Ирана, полагает Лямин. «Да, Тегеран находится под морской блокадой США, со своей стороны иранцы продолжают контролировать Ормузский пролив. Другое дело, такое положение оказывает двоякий эффект: с одной стороны, американцы теоретически могут пойти на уступки ради достижения компромиссной сделки, с другой – Вашингтон в конце концов может рискнуть и решиться на серьезную эскалацию», – предупредил эксперт.
Пока условия для компромиссной сделки не созрели, поэтому высока вероятность возобновления войны на Ближнем Востоке, уверен доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов. По его мнению, текущая региональная ситуация пока отвечает интересам иранской стороны, так как военная передышка позволяет Исламской Республике укрепить свою легитимность внутри страны, а также восстановить свой боевой потенциал. «Напротив, Трампу в преддверии промежуточных выборов важно показать своим избирателям результат своей ближневосточной политики либо в форме захвата острова Харк или вывоза иранского обогащенного урана. Обычные бомбардировки не дадут американскому президенту никаких политических дивидендов», – заметил политолог.