Как долго продлится военная пауза на Ближнем Востоке

Белый дом за несколько часов до запланированной военной операции против Ирана неожиданно объявил о ее отсрочке на несколько дней. Ситуация по-прежнему тупиковая, а стороны не демонстрируют готовность к компромиссам. О том, что США поставили на паузу удары по Ирану на два-три дня по просьбе властей Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, заявил американский президент Дональд Трамп перед журналистами за несколько часов до запланированной на 19 мая американской атаки на Тегеран, дату которой он же и назвал. В то же время на своей странице в соцсети Truth Social Трамп приказал руководителю Пентагона Питу Хегсету и американскому военному командованию в любой момент быть готовыми к полномасштабному наступлению на Исламскую Республику, «если приемлемая сделка с ними не будет достигнута». Перед этим, по словам Трампа, Тегеран должен направить ему письменное заявление об отсутствии намерений создавать ядерное оружие.