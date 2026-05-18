Ударит ли Дональд Трамп по Ирану или продолжит блефовать

Ударит ли Дональд Трамп по Ирану или продолжит блефоватьУ США мало альтернатив возобновлению авиаударов
Спустя почти три месяца после начала иранской операции правительство США не знает, как разрешить эту ситуацию. Ни в Тегеране, ни в Вашингтоне не нашли условий, которые могли бы быть приемлемыми для обеих сторон. Сделав короткий перерыв на «исторический» государственный визит в Китай 13–15 мая, президент США Дональд Трамп вернулся в обычное для него с конца февраля этого года состояние: ежедневного устрашения Ирана. «Часики тикают», – заявил он в ночь на 18 мая (мск) и уточнил, что если Тегеран не сделает Вашингтону более выгодное предложение, то американские удары возобновятся и будут гораздо сильнее. Источники портала Axios в Белом доме подчеркивают желание президента побыстрее завершить конфликт, но винят иранскую несговорчивость по этому вопросу в повышении риска возобновления военных действий.
Этому предшествовал уже привычный обмен невыполнимыми условиями по завершению конфликта, при этом количество пунктов условий стороны сократили до пяти. Но даже в этом виде запросы выглядят неприемлемыми для другой стороны. Например, Иран не даст обязательство лишить поддержки своих региональных прокси. А США, в свою очередь, не будут снимать с Ирана все введенные ранее санкции или размораживать иранские активы. Но камнем преткновения остается ядерная программа Ирана, которую Трамп, по его собственным словам, уничтожил не далее как в июне 2025 г. Одно из главных требований американцев на этом направлении – передачу им или третьей стороне 400 кг уже обогащенного урана – Иран также не готов выполнить. Одновременно с этим 17 мая Трамп провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, который уже на протяжении почти 20 лет говорит, что «через год-два» у Ирана появится ядерное оружие. В ночь на 18 мая Трамп провел очередную встречу со своим советом по национальной безопасности. Именно после заседания новые угрозы и посыпались в адрес Ирана.
США пытаются чередовать кнут и пряник. Дело не ограничивается заявлениями Трампа. Например, 18 мая министр финансов Скотт Бессент заявил о намерении попросить американских союзников по G7 усилить санкционное давление на Иран и соблюдать существующие ограничения.
В зоне Персидского залива и Ормузского пролива ситуация практически не изменилась с начала весны: Иран продолжает блокировать водные пути и пытается внедрить систему платежей за проход иностранных судов, а американцы никак не могут и, скорее всего, уже не пытаются наладить систему их безопасного сопровождения.
Несмотря на попытки администрации продемонстрировать контроль над ситуацией, значительная часть американцев в это не верит. По данным агрегатора опросов Real Clear Politics, 56% граждан не поддерживают военные действия против Ирана. Но это вряд ли можно назвать полноценным сдерживающим фактором для американского президента, ведь, согласно апрельским данным совместного опроса Economist и YouGov, 67% республиканцев поддерживают военные действия против Ирана.
США продолжат блокаду, совместив ее с другими акциями давления и устрашения типа кибератак, считает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. По мнению эксперта, возможность возобновления даже просто авиаударов ограничивается опасениями Трампа окончательно ослабить свой рейтинг, что значительно уменьшит шансы республиканцев на ноябрьских промежуточных выборах.
Сценариев развития ситуации с Ираном, не предусматривающих новый виток эскалации, на сегодняшний момент не предвидится, говорит программный менеджер Российского совета по международным делам Константин Суховерхов. Эксперт подчеркивает, что в пользу этого говорят максималистские переговорные позиции и Ирана, и США. Но даже в случае эскалации принципиально ничего не изменится, так как стороны, несмотря на риторику, не могут нанести друг другу ущерб, который смог бы мотивировать их пойти на уступки. «Сейчас ситуация патовая. И она может сохраняться в таком виде еще достаточно долго», – резюмировал Суховерхов.