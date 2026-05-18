Ударит ли Дональд Трамп по Ирану или продолжит блефовать

Этому предшествовал уже привычный обмен невыполнимыми условиями по завершению конфликта, при этом количество пунктов условий стороны сократили до пяти. Но даже в этом виде запросы выглядят неприемлемыми для другой стороны. Например, Иран не даст обязательство лишить поддержки своих региональных прокси. А США, в свою очередь, не будут снимать с Ирана все введенные ранее санкции или размораживать иранские активы. Но камнем преткновения остается ядерная программа Ирана, которую Трамп, по его собственным словам, уничтожил не далее как в июне 2025 г. Одно из главных требований американцев на этом направлении – передачу им или третьей стороне 400 кг уже обогащенного урана – Иран также не готов выполнить. Одновременно с этим 17 мая Трамп провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, который уже на протяжении почти 20 лет говорит, что «через год-два» у Ирана появится ядерное оружие. В ночь на 18 мая Трамп провел очередную встречу со своим советом по национальной безопасности. Именно после заседания новые угрозы и посыпались в адрес Ирана.