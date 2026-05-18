CNN: США подготовили планы на случай новых ударов по Ирану

По данным CNN, в ходе визита в Пекин Трамп и его команда не спешили принимать решение о дальнейших действиях в отношении Тегерана. По словам ряда представителей администрации США, планировалось посмотреть, как пройдут переговоры между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, прежде чем определять дальнейшие шаги. Источники сообщили, что Пентагон подготовил планы по военным целям на случай, если Трамп решит нанести новые удары, в том числе по объектам энергетики и инфраструктуры в Иране.