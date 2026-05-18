CNN: США подготовили планы на случай новых ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп встретился с высокопоставленными членами своей команды по нацбезопасности, чтобы обсудить дальнейшие действия в отношении войны в Иране. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник.

Встреча состоялась 16 мая, через несколько часов после того, как Трамп вернулся в Вашингтон из Китая. На ней присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

По данным CNN, в ходе визита в Пекин Трамп и его команда не спешили принимать решение о дальнейших действиях в отношении Тегерана. По словам ряда представителей администрации США, планировалось посмотреть, как пройдут переговоры между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, прежде чем определять дальнейшие шаги. Источники сообщили, что Пентагон подготовил планы по военным целям на случай, если Трамп решит нанести новые удары, в том числе по объектам энергетики и инфраструктуры в Иране.

17 мая Трамп заявил, что Ирану лучше действовать быстро, иначе от него «ничего не останется». Речь может идти о мирном соглашении. Переговоры об урегулировании начались в апреле, и Вашингтон и Тегеран еще не пришли к договору.

В середине мая Вашингтон представил Тегерану новый план для разрешения конфликта из пяти пунктов. США отказались выплачивать иранской стороне репарации, потребовали вывезти из Ирана 400 кг обогащенного урана для передачи США и разрешить работу только одного ядерного объекта на территории исламской республики.

