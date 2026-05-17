Трамп пригрозил Ирану, что от него «ничего не останется»
Ирану следует действовать быстро, иначе от него «ничего не останется». С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.
«Для Ирана время на исходе, и им лучше действовать быстро, иначе от них ничего не останется», – пригрозил он в Truth Social.
Речь может идти о мирном соглашении между странами. Переговоры начались в апреле, Вашингтон и Тегеран еще не пришли к договору. При этом Трамп выступает с подобными заявлениями регулярно.
США представили Ирану в середине мая новый план для разрешения конфликта из пяти пунктов, писало иранское агентство Fars. Вашингтон отказался выплачивать иранской стороне репарации, потребовал вывезти из Ирана 400 кг обогащенного урана для передачи США и разрешить работу только одного ядерного объекта на территории Ирана.