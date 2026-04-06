Трамп пригрозил полностью уничтожить Иран за одну ночь

По словам президента США, это может произойти уже завтра
Ведомости

Военные США могут уничтожить Иран за одну ночь, и это может случиться уже 7 апреля. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может наступить уже завтра», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

5 апреля Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если Тегеран не откроет проход через Ормузский пролив. По словам главы Белого дома, ударам подвергнутся электростанции и мосты.

Накануне иранский дипломатический источник рассказал «Ведомостям», что Тегеран не ведет переговоров с Вашингтоном с целью открытия Ормузского пролива и готов отразить потенциальную наземную американскую атаку на своей территории. По словам дипломата, потенциальная сухопутная операция США против республики – самое слабое звено в американской военно-политической стратегии в регионе.

Politico: ЕС будет расценивать удары по энергетике Ирана как преступление

Политика / Международные новости

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на следующий день заявил, что Тегеран подготовил ответ на предложения посредников по прекращению огня с США. Он подчеркнул, что Иран не стыдится заявлять о своих законных требованиях и пожеланиях народа.

Axios 6 апреля писал, что США и Израиль разработали план массированной атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана, но пока его не реализуют, надеясь на успех переговоров. По информации портала, Вашингтон намерен дождаться окончания выделенного Ирану срока.

5 апреля Трамп выдвинул Тегерану ультиматум, изобилующий нецензурной лексикой: если Ормузский пролив не будет открыт, во вторник последуют удары по иранским электростанциям и мостам.

