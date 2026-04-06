Трамп пригрозил полностью уничтожить Иран за одну ночь

Трамп пригрозил полностью уничтожить Иран за одну ночьПо словам президента США, это может произойти уже завтра
Военные США могут уничтожить Иран за одну ночь, и это может случиться уже 7 апреля. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может наступить уже завтра», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
5 апреля Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если Тегеран не откроет проход через Ормузский пролив. По словам главы Белого дома, ударам подвергнутся электростанции и мосты.
Накануне иранский дипломатический источник рассказал «Ведомостям», что Тегеран не ведет переговоров с Вашингтоном с целью открытия Ормузского пролива и готов отразить потенциальную наземную американскую атаку на своей территории. По словам дипломата, потенциальная сухопутная операция США против республики – самое слабое звено в американской военно-политической стратегии в регионе.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на следующий день заявил, что Тегеран подготовил ответ на предложения посредников по прекращению огня с США. Он подчеркнул, что Иран не стыдится заявлять о своих законных требованиях и пожеланиях народа.
Axios 6 апреля писал, что США и Израиль разработали план массированной атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана, но пока его не реализуют, надеясь на успех переговоров. По информации портала, Вашингтон намерен дождаться окончания выделенного Ирану срока.
