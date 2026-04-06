МИД Ирана: Тегеран подготовил ответ на предложения по прекращению огня
Тегеран подготовил ответ на предложения посредников по прекращению огня с США, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Его слова приводит агентство IRNA.
«Когда это будет необходимо, мы четко сообщим о том, как и когда они [ответы] будут объявлены. Передача точек зрения сторон через посредников – это нормально», – сказал он.
Багаи подчеркнул, что Иране не стыдится заявлять о своих законных требованиях и пожеланиях народа. По его словам, дипломатия выполняет свою работу, и позиции Ирана были высказаны и переданы с самого начала. При этом представитель министерства отметил, что переговоры не совместимы с ультиматумами и угрозами совершения военных преступлений.
Axios со ссылкой на источники писал, что США, Иран и группа посредников в регионе обсуждают условия возможного 45-дневного перемирия, которое может привести к окончательному прекращению боевых действий. Собеседники оценивают шансы на достижение частичной договоренности в течение следующих 48 часов как небольшие.
5 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если Тегеран не откроет проход через Ормузский пролив. По словам главы Белого дома, ударам подвергнутся электростанции и мосты.