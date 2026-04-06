МИД Ирана: Тегеран подготовил ответ на предложения по прекращению огня

Багаи подчеркнул, что Иране не стыдится заявлять о своих законных требованиях и пожеланиях народа. По его словам, дипломатия выполняет свою работу, и позиции Ирана были высказаны и переданы с самого начала. При этом представитель министерства отметил, что переговоры не совместимы с ультиматумами и угрозами совершения военных преступлений.