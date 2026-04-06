США, Иран и посредники обсуждают прекращение огня на 45 дней
США, Иран и группа посредников в регионе обсуждают условия возможного 45-дневного перемирия, которое может привести к окончательному прекращению боевых действий. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.
Собеседники оценивают шансы на достижение частичной договоренности в течение следующих 48 часов как небольшие. При этом издание отмечает, что эта попытка – «единственный шанс предотвратить резкую эскалацию конфликта, которая приведет к массированным ударам по гражданской инфраструктуре Ирана и ответным ударам по энергетическим и водным объектам в странах Персидского залива».
5 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если Тегеран не откроет проход через Ормузский пролив. По словам главы Белого дома, ударам подвергнутся электростанции и мосты. В постпредстве Ирана в ООН сказали, что если бы «совесть ООН была жива», то организация «не молчала бы перед лицом открытой и бесстыдной угрозы воинственного президента Соединенных Штатов».