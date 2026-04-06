Politico: ЕС будет расценивать удары по энергетике Ирана как преступление
Евросоюз считает недопустимыми удары США по иранским электростанциям, которыми пригрозил глава Белого дома Дональд Трамп, если Тегеран не откроет Ормузский пролив. Об этом пишет Politico.
В материале отмечается, что главной жертвой подобных ударов станет гражданское население, а не власти Ирана. Председатель Евросоюза Антониу Кошта отметил, что гражданское население Ирана уже является основной жертвой режима, а в случае расширения военной кампании именно оно пострадает сильнее всего.
«После пяти недель войны очевидно, что решить конфликт можно только дипломатическим путем», – добавил он.
Как пишет Politico, ряд стран ЕС уже отказались предоставлять свои базы для ударов, что вызвало раздражение в Вашингтоне. Вместе с этим европейские лидеры ведут переговоры с Ираном, Израилем и странами региона, пытаясь сохранить пространство для дипломатии и не допустить дальнейшей эскалации.
Axios 6 апреля писал, что США и Израиль подготовили план масштабной бомбардировки энергетической инфраструктуры Ирана, но его реализация пока отложена в ожидании исхода переговоров. По данным портала, Вашингтон рассчитывает сначала дождаться истечения срока, отведенного на дипломатические усилия.
Днем ранее Трамп потребовал открыть Ормузский пролив до 20:00 по восточному времени 7 апреля (3:00 мск 8 апреля), пригрозив новыми ударами по инфраструктуре. До этого он в грубой форме призывал Иран открыть маршрут, утверждая, что в противном случае Исламская Республика будет «жить в аду». В Тегеране заявили, что подобные угрозы свидетельствуют о готовности США к «военному преступлению». В постпредстве Ирана призывали ООН «не молчать перед лицом открытой и бесстыдной угрозы».