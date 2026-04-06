Politico: ЕС будет расценивать удары по энергетике Ирана как преступление

Днем ранее Трамп потребовал открыть Ормузский пролив до 20:00 по восточному времени 7 апреля (3:00 мск 8 апреля), пригрозив новыми ударами по инфраструктуре. До этого он в грубой форме призывал Иран открыть маршрут, утверждая, что в противном случае Исламская Республика будет «жить в аду». В Тегеране заявили, что подобные угрозы свидетельствуют о готовности США к «военному преступлению». В постпредстве Ирана призывали ООН «не молчать перед лицом открытой и бесстыдной угрозы».