Трамп назвал недостаточным предложение от Ирана

Кроме того, 6 апреля стало известно, что Иран передал Пакистану свой ответ на предложения США о прекращении войны. Тегеран отверг предложение о временном прекращении огня, подчеркнув, что необходимо добиться мира с учетом интересов исламского государства. Иран привел десять пунктов, в которых учитывается предыдущий опыт. Документ включает в себя прекращение конфликта, протокол безопасного прохода через Ормузский пролив, полное снятие санкций.