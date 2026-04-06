Трамп назвал недостаточным предложение от Ирана

Трамп назвал недостаточным предложение от ИранаТегеран уже отверг предложение о временном прекращении огня
Крайним сроком для заключения сделки с Ираном остается 7 апреля. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.
«Сейчас они ведут переговоры, и они сделали очень важный шаг», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Американский лидер добавил, что Тегеран сделал Вашингтону «существенное предложение» относительно прекращения конфликта, но США не считают его достаточным.
5 апреля Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если Тегеран не откроет проход через Ормузский пролив. По словам главы Белого дома, ударам подвергнутся электростанции и мосты.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на следующий день заявил, что Тегеран подготовил ответ на предложения посредников по прекращению огня с США. Он подчеркнул, что Иран не стыдится заявлять о своих законных требованиях и пожеланиях народа.
Кроме того, 6 апреля стало известно, что Иран передал Пакистану свой ответ на предложения США о прекращении войны. Тегеран отверг предложение о временном прекращении огня, подчеркнув, что необходимо добиться мира с учетом интересов исламского государства. Иран привел десять пунктов, в которых учитывается предыдущий опыт. Документ включает в себя прекращение конфликта, протокол безопасного прохода через Ормузский пролив, полное снятие санкций.