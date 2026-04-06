Иран отверг предложение США о временном прекращении огня
Иран передал Пакистану свой ответ на предложения США о прекращении войны, сообщило агентство IRNA. Тегеран отверг предложение о временном прекращении огня, подчеркнув, что необходимо добиться мира с учетом интересов исламского государства.
Иран привел десять пунктов, в которых учитывается предыдущий опыт. Документ включает в себя прекращение конфликта, протокол безопасного прохода через Ормузский пролив, полное снятие санкций.
Агентство Fars со ссылкой на источник сообщало об ответе Ирана на предложение США еще 3 апреля. Тегеран дал понять свою позицию продолжением атак.
6 апреля официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в своем выступлении заявил, что Тегеран подготовил ответ на предложения посредников по прекращению огня с США. Он подчеркнул, что Иран не стыдится заявлять о своих законных требованиях и пожеланиях народа.
5 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если Тегеран не откроет проход через Ормузский пролив. По словам главы Белого дома, ударам подвергнутся электростанции и мосты.