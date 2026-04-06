Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Иран отверг предложение США о временном прекращении огня

Ведомости

Иран передал Пакистану свой ответ на предложения США о прекращении войны, сообщило агентство IRNA. Тегеран отверг предложение о временном прекращении огня, подчеркнув, что необходимо добиться мира с учетом интересов исламского государства.

Иран привел десять пунктов, в которых учитывается предыдущий опыт. Документ включает в себя прекращение конфликта, протокол безопасного прохода через Ормузский пролив, полное снятие санкций.

Агентство Fars со ссылкой на источник сообщало об ответе Ирана на предложение США еще 3 апреля. Тегеран дал понять свою позицию продолжением атак.

6 апреля официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в своем выступлении заявил, что Тегеран подготовил ответ на предложения посредников по прекращению огня с США. Он подчеркнул, что Иран не стыдится заявлять о своих законных требованиях и пожеланиях народа.

5 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если Тегеран не откроет проход через Ормузский пролив. По словам главы Белого дома, ударам подвергнутся электростанции и мосты.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь