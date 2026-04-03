Fars: Иран отклонил предложение США о прекращении огня на 48 часов

Fars: Иран отклонил предложение США о прекращении огня на 48 часовИнициатива была передана через одну из дружественных стран
Иран отказался от предложения США о краткосрочном прекращении огня. Тегеран дал понять свою позицию продолжением атак. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник.
Как утверждает собеседник агентства, 2 апреля США через одну из дружественных стран выдвинули предложение о прекращении огня на 48 часов.
«Ответ Ирана на это предложение был сделан не в письменной форме, а на поле боя – продолжением тяжелых атак», – отметил источник издания.
Fars также отмечает, что усилия США в области дипломатии для достижения прекращения огня активизировались после того, как Иран нанес удар по американскому военному складу на кувейтском острове Бубиян.
До этого The Wall Street Journal сообщила, что попытки посредников во главе с Пакистаном добиться перемирия зашли в тупик. По данным издания, Тегеран отказывается от встречи с американскими представителями в Исламабаде в ближайшие дни и считает требования Вашингтона неприемлемыми.
3 апреля президент США Дональд Трамп потребовал от «новых властей Ирана» немедленных действий и пригрозил новыми ударами по инфраструктуре. «На очереди – мосты, затем – электростанции», – написал он в Truth Social. До этого США нанесли удар по мосту B1 между Тегераном и Кереджем. После атаки Трамп призвал Иран ускорить заключение соглашения, «пока от страны хоть что-то осталось».
На этом фоне КСИР 2 апреля сообщал об ударах по объектам американских компаний в регионе, включая дата-центр Oracle в Дубае и центр облачных вычислений Amazon в Бахрейне. Кроме того, 3 апреля стало известно, что Иран подготовил список судов, связанных с интересами США и Израиля, которые могут стать целями атак. Об этом заявил глава иранской дипмиссии в Египте Моджтаба Фердоусипур.