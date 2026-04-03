Time: Трамп за день до удара по Ирану объявил о его отмене
Президент США Дональд Трамп боялся утечек информации, поэтому за сутки до начала операции в Иране объявил своим помощникам, что она отменяется. Об этом пишет журнал Time со ссылкой на источники.
Трампа возмутило, что в оперативном центре так много присутствующих. Среди них были люди, которых президент не знал или считал недостаточно хорошо знакомыми. В какой-то момент он заявил, что операция отменяется. После того как комната опустела, он вызвал доверенных лиц и заявил, что все остается в силе.
Против военной операции США в Иране активнее всех из ближайшего окружения главы Белого дома выступал американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По словам источника в Белом доме, во время подготовки к наступлению Вэнс рассказал о преимуществах и рисках, которые, по его мнению, были сопряжены с операцией. Он также добавил, что, «как только президент принимает решение, вице-президент поддерживает его на все 110%».
В середине марта Bild писала, что военная операция США против Ирана расколола команду Трампа. По данным издания, в администрации президента США сформировались два лагеря – поддерживающие войну против Исламской Республики и относящиеся к ней скептически. Основными представителями этих лагерей являются госсекретарь США Марко Рубио и сам Вэнс.
28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана, при помощи авиаударов ликвидировав руководство Исламской Республики во главе с аятоллой Али Хаменеи. Однако к смене режима внезапная атака не привела: в ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) подверг массированным ракетным обстрелам американские военные базы и инфраструктуру на Ближнем Востоке.