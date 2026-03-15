Bild узнала о расколе в команде Трампа из-за конфликта вокруг Ирана
Военная операция США против Ирана расколола команду президента Дональда Трампа, пишет немецкое издание Bild.
Сейчас в администрации президента США сформировались два лагеря – поддерживающие войну против Исламской Республики и относящиеся к военной операции скептически. Главными представителями этих лагерей являются госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Рубио поддерживает Трампа и выступает дипломатическим руководителем операции «Эпическая ярость» в Иране. Вэнс, напротив, скептически относится к ударам по Ирану.
«Дилемма [Вэнса]: он должен уравновесить свой собственный скептицизм с верностью главнокомандующему», – указывает Bild. По версии издания, противостояние Рубио и Вэнса рассматривается как прелюдия к президентским выборам 2028 г. Чиновники считаются наиболее вероятными преемниками Трампа.
Рубио допускал проведение операции против Ирана ровно за месяц до ее начала. Он заявлял, что Вашингтон планирует нарастить силы на Ближнем Востоке и может нанести превентивный удар.
Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается с 28 февраля. В первый день войны в своей резиденции были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных чиновников республики. Пост верховного лидера занял его сын Моджтаба Хаменеи, но накануне Трамп усомнился, что он жив. Он также сообщил, что не готов заключать сделку с Ираном для прекращения войны, отказавшись при этом уточнить, какие именно условия были бы для него приемлемы.