Bild узнала о расколе в команде Трампа из-за конфликта вокруг Ирана

Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается с 28 февраля. В первый день войны в своей резиденции были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных чиновников республики. Пост верховного лидера занял его сын Моджтаба Хаменеи, но накануне Трамп усомнился, что он жив. Он также сообщил, что не готов заключать сделку с Ираном для прекращения войны, отказавшись при этом уточнить, какие именно условия были бы для него приемлемы.