Рубио допустил проведение военной операции против Ирана
США допускают проведение превентивной военной операции против Ирана. Вашингтон планирует нарастить силы на Ближнем Востоке. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Трансляцию проводит Associated Press.
«Нам необходимо иметь в регионе достаточные силы и мощь хотя бы на базовом уровне, чтобы защититься от возможности того, что в какой-то момент – в результате тех или иных событий – иранский режим решит нанести удар по нашим войскам, присутствующим в регионе», – заявил он.
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что большая флотилия, возглавляемая авианосцем Abraham Lincoln, направляется к Ирану. Он призвал Тегеран как можно скорее сесть за стол переговоров и отметил, что время имеет значение. Трамп пригрозил, что если со стороны Ирана не будет реакции, то атака будет намного хуже операции «Полуночный молот» в июне 2025 г., во время которой были атакованы три ядерных объекта Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Представительство Ирана при ООН сообщило, что республика готова к диалогу с США. При этом в сообщении говорится, что при давлении со стороны Штатов Тегеран будет защищаться и ответит так, как никогда раньше.