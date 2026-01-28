Газета
Политика

Представительство Ирана при ООН заявило о готовности к диалогу с США

Ведомости

Иран готов к диалогу с США, сообщило представительство республики при ООН в социальной сети Х.

При этом в сообщении говорится, что при давлении со стороны Штатов Тегеран будет защищаться и ответит так, как никогда раньше.

«В прошлый раз, когда США ввязались в войны в Афганистане и Ираке, они растратили более 7 трлн и потеряли более 7000 американцев», – напомнили в миссии.

Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что большая флотилия, возглавляемая авианосцем Abraham Lincoln, направляется в Иран. Он призвал Тегеран как можно скорее сесть за стол переговоров и отметил, что время имеет значение. Трамп пригрозил, что если со стороны Ирана не будет реакции, то атака будет намного хуже операции «Полуночный молот» в июне 2025 г., во время которой были атакованы три ядерных объекта Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане.

24 января Sky News писал, что Иран пригрозил «тотальной войной» в ответ на любую атаку США. Тегеран готов к худшему сценарию и любое нападение, независимо от его масштаба, будет расценено как полномасштабная война и повлечет максимально жесткий ответ.

