Иран пригрозил тотальной войной в ответ на агрессию США

Иран пригрозил тотальной войной в ответ на агрессию СШАЗаявление прозвучало после слов Трампа о направляющейся в регион авианосной ударной группы
Иран пригрозил «тотальной войной» в ответ на любую атаку США, сообщает Sky News. Это заявление последовало после слов Дональда Трампа о направляющейся к региону американской «армаде», которую он, однако, надеется не применять.
Предупреждение прозвучало от старшего иранского чиновника на фоне приближения к региону ударной группы авианосцев США. Чиновник заявил, что Тегеран готов к худшему сценарию, и любое нападение, независимо от его масштаба, будет расценено как полномасштабная война и повлечет максимально жесткий ответ.
Иранский представитель подчеркнул, что нарушение суверенитета страны вызовет незамедлительную реакцию, однако не раскрыл ее возможный характер.
С начала массовых протестов в Иране в конце декабря 2025 г. Трамп неоднократно заявлял о готовности применить военную силу против Ирана в случае жестокого подавления демонстраций. В своем обращении 13 января он призвал иранских граждан захватывать государственные учреждения и заявил, что любые переговоры с Тегераном возможны только после прекращения «бессмысленных репрессий» против населения.
23 января власти Ирана заявили о гибели 3117 человек в ходе массовых протестов: 2427 из погибших были гражданскими лицами и сотрудниками служб безопасности. В сообщении указано, что многие из них были случайными прохожими и «участниками акций, застреленными организованными группами».
Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально акции начались на главном базаре Тегерана, где на улицы вышли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. В тот день риал опустился до исторического минимума – 1,45 млн за $1. Позднее беспорядки охватили все провинции страны.