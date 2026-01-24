Иран пригрозил тотальной войной в ответ на агрессию США

С начала массовых протестов в Иране в конце декабря 2025 г. Трамп неоднократно заявлял о готовности применить военную силу против Ирана в случае жестокого подавления демонстраций. В своем обращении 13 января он призвал иранских граждан захватывать государственные учреждения и заявил, что любые переговоры с Тегераном возможны только после прекращения «бессмысленных репрессий» против населения.