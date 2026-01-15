Власти Ирана обещали скорую казнь задержанных мятежников на фоне угроз США

Власти Ирана обещали скорую казнь задержанных мятежников на фоне угроз СШАТак Тегеран рискует спровоцировать Вашингтон на военные меры
Руководитель судебной власти Ирана Голам Хоссейн Мохсени-Эджеи 14 января поручил провести в ускоренном режиме судебные разбирательства и вынести смертные приговоры в отношении виновных в насилии граждан, задержанных во время общенациональных протестов в стране. Это заявление последовало сразу после того, как президент США Дональд Трамп в интервью CBS News предупредил Тегеран об «очень жестких мерах», если иранские власти начнут проводить казни протестующих.
«Если мы хотим выполнить работу [восстановить стабильность], мы должны сделать это [вынести смертные приговоры] сейчас. Мы должны сделать это быстро. Если мы затянем этот процесс на два или три месяца, эффект будет другим», – заявил Мохсени-Эджеи, чье выступление транслировалось государственной телерадиокомпанией Исламской Республики (IRIB). Кроме того, представитель судебной власти пригрозил США жесткими ответными мерами, если американцы вмешаются во внутренние дела Ирана.
С начала масштабных акций протеста в Иране в конце декабря 2025 г. Трамп неоднократно угрожал применить военную силу против Исламской Республики в случае массовых убийств демонстрантов. Последний раз на своей странице Truth Social 13 января он призвал иранских граждан захватывать государственные учреждения страны и добавил, что он не возобновит переговоры с иранскими официальными лицами до тех пор, пока те не прекратят «бессмысленные репрессии» против своих граждан. «Сохраните имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену. Помощь уже в пути! Сделаем Иран великим снова!» – отметил американский президент.
В тот же день газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что администрация Белого дома пока не приняла окончательного решения по поводу мер воздействия на Тегеран. По словам собеседников издания, Трамп склоняется к санкционированию новых военных ударов по Ирану, но помощники президента во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом призывают не делать этого и попытаться еще использовать дипломатию.
На фоне этих угроз власти Ирана попросили Саудовскую Аравию, ОАЭ и Турцию уговорить Вашингтон воздержаться от атак на Исламскую Республику, угрожая в противном случае нанесением ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке, написало 14 января Reuters со ссылкой на источники. На данный момент американские военные объекты размещены в Бахрейне, где расположен штаб Пятого флота ВМС, и в Катаре на авиабазе Аль-Удейд. Последняя уже подвергалась иранскому воздушному налету во время 12-дневной ирано-израильской войны 23 июня 2025 г.
В это же время телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что руководство Израиля и неназванных арабских государств попросило власти США воздержаться от военных ударов по Ирану, пока это государство не будет сильно ослаблено внутренним кризисом. Хотя ближневосточные страны якобы решительно поддержали смену исламского строя в стране и усилия американцев по ее осуществлению, они опасаются, что открытие боевых действий серьезно дестабилизирует регион, а также потрясет нефтяные рынки. Вместо этого они предложили Белому дому ограничиться оказанием информационной помощи протестующим, использованием санкционных инструментов и точечных ударов по высокопоставленным чиновникам Исламской Республики, передает телеканал.
За время внутриполитического кризиса в Иране руководство страны пока не публиковало списки погибших граждан. По данным иранской правозащитной организации Human Rights Activist News Agency, жертвами подавления протестов во всей 31 провинции могли стать более 2400 человек. Но эти данные невозможно верифицировать из-за блокировки с 8 января в стране интернета.
По мнению старшего научного сотрудника Центра анализа стратегий и технологий Юрия Лямина, оценки правозащитных организаций и иранской оппозиции потерь в ходе беспорядков среди демонстрантов явно завышены. При этом эксперт не исключил большого количества убийств, особенно в ночь на 9 января во время массовых погромов и поджогов государственных учреждений и частного имущества во многих крупных городах страны.
«Показательно количество погибших иранских силовиков – 121 человек. Участники беспорядков активно применяли против них бутылки с зажигательной смесью, чем провоцировали ответный огонь боевыми патронами. В целом иранские полицейские обычно стремятся минимизировать жертвы среди гражданского населения», – добавил эксперт.
Беспорядки в Иране на данном этапе, похоже, практически полностью подавлены силами правопорядка, считает Лямин. Конечно, стоит учитывать блокировку интернета и глушение терминалов Starlink, но даже в условиях ограниченной информации заметно серьезное затухание протеста, говорит эксперт: «Очевидно, противники Исламской Республики попытаются поднять новую волну беспорядков, но во многом это будет зависеть от действий США в регионе».
США пока не разместили в регионе мощной авианосной группы для потенциального нанесения удара по Ирану, как это было в преддверии 12-дневной войны, заметил старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин. Перспектива новой войны будет зависеть от внутренней динамики ситуации в Исламской Республике и от настроений Трампа. «Теоретически они могут нанести удар по штабам КСИР и ополчения «Басидж», которые активно участвуют в подавлении мятежа. Сил и средств у американцев для этого предостаточно», – допустил иранист.
В любом случае даже после подавления протестов и стабилизации ситуации Иран больше не будет прежним, продолжает Сажин. Скорее всего, власти допустят некоторую либерализацию системы – ужесточение приведет к серьезному гражданскому конфликту, предупредил эксперт.