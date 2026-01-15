Власти Ирана обещали скорую казнь задержанных мятежников на фоне угроз США

С начала масштабных акций протеста в Иране в конце декабря 2025 г. Трамп неоднократно угрожал применить военную силу против Исламской Республики в случае массовых убийств демонстрантов. Последний раз на своей странице Truth Social 13 января он призвал иранских граждан захватывать государственные учреждения страны и добавил, что он не возобновит переговоры с иранскими официальными лицами до тех пор, пока те не прекратят «бессмысленные репрессии» против своих граждан. «Сохраните имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену. Помощь уже в пути! Сделаем Иран великим снова!» – отметил американский президент.