Какой итог иранских протестов прогнозируют западные СМИ

Какой итог иранских протестов прогнозируют западные СМИВоенное вмешательство США может перевернуть Ближний Восток и породить хаос
С 28 декабря 2025 г. в Иране продолжаются масштабные протесты. Они начались из-за резкого обесценивания национальной валюты риала. В начале протестующие требовали обеспечения экономической стабильности, но позже стали призывать к политическим реформам.
The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на арабских чиновников писала о возможности атаки США на Иран в условиях протестов. Президент США Дональд Трамп говорил, что иранские лидеры должны «проявить человечность» в отношении демонстрантов, и предупредил Тегеран, что предпримет «очень жесткие действия» в случае жесткого подавления протестов. 13 января западные СМИ сообщили о тысячах погибших на акциях. Телеканал CBS News сообщал о 12 000–20 000 погибших. Reuters со ссылкой на иранского чиновника оценивал возможные жертвы в 2000 человек. На этом фоне Трамп призвал протестующих захватывать госучреждения и пообещал, что «помощь уже близко».
«Ведомости» собрали прогнозы иностранных СМИ насчет ситуации в Иране и вероятном военном вмешательстве американских сил.
«Несмотря на общенациональные протесты в Иране и многолетнее внешнее давление, в элите силовых структур исламской республики пока нет признаков раскола, который мог бы положить конец существованию одного из самых устойчивых правительств в мире.
Представитель Белого дома заявил, что в распоряжении Трампа «есть все возможности» для урегулирования ситуации в Иране.
Но до тех пор пока уличные беспорядки и иностранное давление не приведут к дезертирству в высших кругах, истеблишмент, хоть и ослабленный, скорее всего, будет держаться, сообщили Reuters два дипломата, два источника в правительстве на Ближнем Востоке и два аналитика».
«Если режим, который репрессивно правил страной с 1979 г., будет свергнут, это может привести к краху страны. Любые последующие потоки беженцев и нестабильность не будут приветствоваться региональными союзниками США, как бы они ни радовались падению шиитского революционного режима.
Кроме того, существует проблема возможностей США. Военно-морские силы перегружены из-за огромной армады, которую Трамп развернул у берегов Венесуэлы. Многие военные самолеты размещены на американских базах по всему Ближнему Востоку. Но, по данным некоммерческой организации Военно-морской институт США, ближайшая авианосная ударная группа находится на борту авианосца «Авраам Линкольн» в Южно-Китайском море.
Также справедливо будет спросить, сколько всего может взять на себя одна администрация. Трамп только что захватил власть у Мадуро; он требует, чтобы США стали владельцами Гренландии; он должен управлять сектором Газа в соответствии со своим мирным планом по урегулированию отношений между Израилем и «Хамасом». Белый дом любит эффектно заявлять о своих внешнеполитических победах, но, похоже, ему не хватает последовательности».
«Последние предупреждения президента в адрес Ирана прозвучали менее чем через две недели после того, как он санкционировал военную операцию в Венесуэле по захвату ее авторитарного президента Николаса Мадуро.
Попытка Трампа активно поддержать протестующих в Иране, возможно, с помощью военных ударов, представляла бы собой гораздо более смелый и рискованный шаг. Любая атака, направленная на свержение руководства одного из стратегических противников Америки, потенциально могла бы перевернуть Ближний Восток».
«Хотя многие хотели бы, чтобы эти протесты привели к свержению правительства, подобно тому как в 1979 г. был свергнут шах Ирана, аналитики предполагают, что это отчасти принятие желаемого за действительное. По их словам, правительство, скорее всего, подавит нынешние беспорядки, даже несмотря на то, что демонстрации демонстрируют недовольство населения, которое в долгосрочной перспективе будет невозможно подавить. «Режим ощутил экзистенциальную тревогу и обрушил на страну железный кулак, так что, я думаю, этот раунд, скорее всего, завершен, – сказал о протестах Али Ваез, директор проекта по Ирану в исследовательской организации International Crisis Group. – Но поскольку режим может только подавлять, а не устранять первопричины, он лишь выигрывает время до следующего раунда противостояния между государством и обществом».
«По словам бывших чиновников и людей, близких к Белому дому, <...> аргументы против удара включают в себя опасность несчастного случая или провала, поскольку американские военные и спецслужбы проводят все более рискованные операции, а также вероятность того, что падение иранского правительства может привести к установлению более воинственного режима или появлению еще одного несостоявшегося государства на Ближнем Востоке.
В то же время, по словам людей, скептически настроенных по отношению к удару, надеются избежать открытой вражды, которая привела к бомбардировке Соединенными Штатами ядерных объектов Ирана в июне, что усилило разногласия в окружении Трампа по поводу целесообразности вмешательства в ближневосточный конфликт и значения его лозунга «Америка прежде всего».
«Трамп исключил возможность переговоров с правительством Ирана и призвал антиправительственных протестующих в стране продолжать свою кампанию. <...> Американские официальные лица заявили, что Трамп склоняется к ответным мерам против Ирана и ему был предоставлен доступ к ряду вариантов, включая военные удары, кибератаки, санкции и поддержку антиправительственных сообщений в интернете.
Если Трамп все же решит санкционировать нападение, его возможности будут ограничены переброской военного персонала и техники в Карибский бассейн. По словам представителя ВМС, в настоящее время на Ближнем Востоке находятся всего шесть кораблей ВМС США – три прибрежных боевых корабля и три эсминца».
«После массовых протестов 2009 г. Иран проявил гибкость, заключив ядерную сделку с Западом. После протестов, вызванных состоянием экономики в 2019 г., власти использовали государственную казну для продолжения предоставления субсидий. А после массовых протестов, возглавляемых женщинами, в 2022 г. власти ослабили некоторые социальные ограничения. Однако сегодня возможности ограничены, заявила Роксана Фарманфармаян, профессор современной ближневосточной политики Кембриджского университета. «Мы видим, что режим очень изолирован и не имеет многих вариантов решения экономических проблем, и это создает ощущение тупика», – сказала она.
Иран сталкивается не только с внутренним давлением. Его система союзников значительно ослабла после многофронтовых региональных войн Израиля, начавшихся в 2023 г., а 12-дневный конфликт с Израилем привел к снижению обороноспособности страны. В условиях надвигающейся угрозы потенциального военного вмешательства США иранские власти рассматривают протесты не просто как внутреннее дело. «В системе широко распространено мнение, что это полностью скоординировано США и Израилем, что это начало следующего этапа 12-дневной войны», – сказал [исполнительный вице-президент Института Куинси Трита] Парси».
«По текущей оценке европейских дипломатов, режим полон решимости удержаться у власти и обладает для этого внутренним единством. Они считают, что для изменения такого соотношения сил потребуется длительная кампания бомбардировок со стороны США. Новое заявление Трампа о поддержке может усилить протесты, но пока неясно, сможет ли демонстрация силы со стороны США заставить иранский режим отступить. Число погибших в результате подавления протестов возросло после того, как в сеть попали фотографии иранских моргов, заполненных телами демонстрантов».