Какой итог иранских протестов прогнозируют западные СМИ

«Хотя многие хотели бы, чтобы эти протесты привели к свержению правительства, подобно тому как в 1979 г. был свергнут шах Ирана, аналитики предполагают, что это отчасти принятие желаемого за действительное. По их словам, правительство, скорее всего, подавит нынешние беспорядки, даже несмотря на то, что демонстрации демонстрируют недовольство населения, которое в долгосрочной перспективе будет невозможно подавить. «Режим ощутил экзистенциальную тревогу и обрушил на страну железный кулак, так что, я думаю, этот раунд, скорее всего, завершен, – сказал о протестах Али Ваез, директор проекта по Ирану в исследовательской организации International Crisis Group. – Но поскольку режим может только подавлять, а не устранять первопричины, он лишь выигрывает время до следующего раунда противостояния между государством и обществом».