Из каких сил состоит внесистемная оппозиция в Иране

Кроме того, боевики ОМИН поддержали Ирак во время ирано-иракской войны и совместно с иракскими подразделениями совершили вылазку на иранскую территорию с пограничной иракской военной базы Ашраф в провинции Дияла. Этот эпизод, к слову, оттолкнул от движения многих его потенциальных членов внутри Ирана. Иранские радикалы были разоружены американскими войсками лишь в 2003 г. Затем при финансовой и дипломатической поддержке Вашингтона они перенесли свою штаб-квартиру в Албанию в 2013 г. В то же время госдеп исключил движение из террористического списка. После свержения Саддама Хуссейна в Ираке ОМИН отказалась от вооруженных методов борьбы с Исламской Республикой – она выступает за эмансипацию женщин в мусульманском мире, формирование многопартийной светской республики со смешанной экономикой и нормализацию отношений с Западом.