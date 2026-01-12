Начнут ли США новую военную операцию против Ирана

Протестный иран

В Иране периодически происходят масштабные антиправительственные демонстрации, начинающиеся как социальные или экономические, но вскоре переходящие в политические акции. Последний раз они прошли в 2022 г. во многих крупных городах страны из-за гибели иранской студентки Махсы Амини после ее ареста полицией нравов. За время беспорядков погибли более 520 человек. В 2019 г. в акциях протеста, вызванных резким ростом цен на топливо, погибли 300 человек. В 2017–2018 гг. рост цен спровоцировал крупные выступления, в которых погибли десятки человек.