Начнут ли США новую военную операцию против Ирана

Начнут ли США новую военную операцию против ИранаМассовые протесты в Исламской Республике могут разжечь пламя новой войны на Ближнем Востоке
Иран ударит по Израилю и военными объектам США на Ближнем Востоке, если подвергнется атаке, заявил 11 января перед местными депутатами спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. По его словам, связанные с иностранными спецслужбами «вооруженные боевики» пытаются превратить «законные демонстрации бизнесменов и других профессиональных групп» в жестокие столкновения.
Израиль привел войска в состояние повышенной готовности, написало Reuters со ссылкой на источники. Возможность столкновения с Ираном обсудили по телефону израильский премьер Биньямин Нетаньяху с американским госсекретарем Марком Рубио 10 января. Последний раз вооруженное противостояние случилось в июне 2025 г., когда объекты ядерной программы и ПВО Исламской Республики были серьезно повреждены ВВС Израиля и США. В интервью Economist 9 января Нетаньяху пригрозил иранскому руководству последствиями при атаке.
The Wall Street Journal 10 января со ссылкой на источники написала, что администрация президента США Дональда Трампа уже провела предварительные обсуждения возможных авиаударов по военным целям Ирана. При этом армейское руководство еще не перемещало технику или персонал для подготовки к атаке. The New York Times сообщила, что Трамп всерьез рассматривает возможность санкционировать удар по гражданским объектам в Тегеране. Сам американский президент допустил нанесение «сильного удара» по руководству Исламской Республики, если США сочтут это необходимым, в интервью телеканалу Fox News 8 января.
По мнению старшего научного сотрудника Центра анализа стратегий и технологий Юрия Лямина, после удачной операции США по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро (см. статью на стр. 1) вероятность новой эскалации на Ближнем Востоке возросла. Президент Трамп склонен ко всем более рискованным внешнеполитическим действиям, считает эксперт.
Как начались и куда ведут протесты
Протесты начались с демонстрации местных владельцев магазинов и студентов на главном городском базаре в Тегеране в конце декабря. Поводом стала тяжелая экономическая ситуация в стране, вызванная инфляцией свыше 42%, а также рекордным падением курса иранского риала к доллару – до 1,42 млн.
Протестный иран
Изначально лозунги протестующих носили социально-экономический характер, но вскоре приобрели антиправительственный окрас. Помимо столичного региона выступления зафиксированы в крупных городах – Мешхеде, Исфахане, Ширазе, Тебризе, Керманшахе, Йезде. Всего демонстрации прошли в 96 городах в 27 провинциях из 31, писало агентство Human Rights Activists News (HRAN), базирующееся в США.
Протестующие нападали на здания госучреждений и полиции, поджигали общественный транспорт. В ответ полиция открывала огонь. Всего, по данным HRAN, погибли уже 116 человек.
Верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи в обращении к народу 3 января обвинил внешние силы в беспорядках и призвал силы правопорядка «усмирить бунтовщиков». Генпрокурор Мохаммед Мовахед Азад 10 января назвал участников протеста «врагами Аллаха». А вот президент Ирана Масуд Пезешкиан, напротив, призвал полицию «избегать любых насильственных действий и принуждения».
Нынешние протесты в Иране не приведут к развалу политсистемы Исламской Республики, уверен Лямин. По его словам, госинституты страны за последние 20 лет не раз испытывали давление со стороны части иранской общественности и каждый раз силовикам удавалось стабилизировать ситуацию. «Сейчас руководство республики задействовало лишь часть своего силового потенциала», – добавил эксперт.
Протесты приведут к усилению роли Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и росту репрессий, полагает младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин. Внешние силы, разведки США и Израиля подстрекают рост протестов, что стандартно для спецслужб, раскручивая в медийном поле Резу Пехлеви – сына свергнутого в 1979 г. шаха Мохаммеда Пехлеви – как потенциального лидера, полагает Лямин: «В беспорядках активны меньшинства вроде курдов, заинтересованные не в смене власти, а в автономии или независимости, усиливая общую нестабильность в стране».