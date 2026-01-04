Какие страны могут стать новыми целями Трампа

Какие страны могут стать новыми целями ТрампаПо мнению эксперта, американский лидер «может заиграться»
Иран и Дания могут стать следующими целями президента США Дональда Трампа после успешной для США операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Такое мнение высказал старший международный корреспондент The Guardian Джулиан Боргер.
Журналист считает, что «нападение на Венесуэлу говорит о том, что привлекательность [для Трампа] заморских земель, нефти и полезных ископаемых сейчас ярче, чем Нобелевская премия». Отмечается, что случившееся в Венесуэле «вызовет немедленную тревогу у таких правительств, как Иран и Дания, в отношении которых Трамп выразил готовность предпринять радикальные действия». По словам Боргера, в последние дни Трамп заявлял, что США будут защищать иранских антиправительственных протестующих, а американские чиновники не устают угрожать захватом Гренландии любыми средствами. Кроме того, в декабре Служба военной разведки Дании назвала США угрозой безопасности, что еще недавно было немыслимо для союзника по НАТО.
3 января Трамп добавил Кубу в список государств, «на которые он нацелен», предположив, что она «очень похожа» на Венесуэлу «в том смысле, что мы хотим помочь народу Кубы».
В тот же день жена советника президента США по внутренней безопасности Стивена Миллера Кэти опубликовала на своей странице в X карту Гренландии, окрашенную в цвета флага США. Изображение она подписала словом «скоро». В ответ посол Дании Йеспер Меллер Серенсен призвал Вашингтон уважать территориальную целостность страны.
«Просто дружеское напоминание о США и Королевстве Дания: мы близкие союзники и должны продолжать работать вместе в этом качестве. Безопасность США – это также безопасность Гренландии и Дании. Гренландия уже является членом НАТО», – написал он.
Трамп склонен увлекаться, если видит даже промежуточный успех какого-то плана, поэтому не за горами и другие его внешнеполитические «подвиги», отметил в беседе с «Ведомостями» старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин. По мнению эксперта, из потенциальных новых целей Трампа наиболее вероятной кажется Иран, правительству которого Трамп угрожал совсем недавно на фоне протестов в стране. Атаки на Венесуэлу и угрозы в адрес Ирана вписываются в трамповскую канву ведения дипломатии с позиции силы. Даже настроенность его ядерного электората против таких операций пока не останавливает американского президента.
Эксперт при этом уточнил, что основным фактором для реализации похожих операций будет наличие команды, которая будет координировать или, наоборот, выступать против удара по Ирану. «В его команде есть изоляционисты типа вице-президента Джеймса Вэнса, которые могли бы отговорить его. Но неизвестно, готовы ли они пойти на это. Трамп может заиграться», – сказал Кошкин.
Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Президент страны Николас Мадуро и его супруга были захвачены американскими силами и вывезены из страны. В США им предъявили обвинения, в частности, в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. В тот же день Трамп заявил, что администрация США берет на себя управление Венесуэлой на переходный период.
4 января Верховный суд Венесуэлы постановил передать все президентские полномочия вице-президенту Делси Родригес.