Какие страны могут стать новыми целями Трампа

Журналист считает, что «нападение на Венесуэлу говорит о том, что привлекательность [для Трампа] заморских земель, нефти и полезных ископаемых сейчас ярче, чем Нобелевская премия». Отмечается, что случившееся в Венесуэле «вызовет немедленную тревогу у таких правительств, как Иран и Дания, в отношении которых Трамп выразил готовность предпринять радикальные действия». По словам Боргера, в последние дни Трамп заявлял, что США будут защищать иранских антиправительственных протестующих, а американские чиновники не устают угрожать захватом Гренландии любыми средствами. Кроме того, в декабре Служба военной разведки Дании назвала США угрозой безопасности, что еще недавно было немыслимо для союзника по НАТО.