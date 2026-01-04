Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес временным президентом

3 января президент США Дональд Трамп выступил с обращением, в ходе которого сказал, что администрация США берет на себя управление Венесуэлой на переходный период. «Мы собираемся управлять страной вместе с группой и позаботимся о том, чтобы это управление было надлежащим. Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить надлежащим образом безопасную и разумную передачу полномочий», – сказал Трамп.