Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес временным президентом
Верховный суд Венесуэлы постановил немедленно передать все президентские полномочия вице-президенту Делси Родригес. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на решение ведомства.
Суд постановил, что она должна приступить к исполнению обязанностей президента.
Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон в ходе ударов захватил и вывез из страны президента Николаса Мадуро и его жену. Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила, что Мадуро и его жена будут привлечены к ответственности в Соединенных Штатах. Им инкриминируется, в частности, участие в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Обвинения предъявлены в Южном округе Нью-Йорка. Впоследствии выяснилось, что Мадуро может быть приговорен к четырем пожизненным заключениям.
3 января президент США Дональд Трамп выступил с обращением, в ходе которого сказал, что администрация США берет на себя управление Венесуэлой на переходный период. «Мы собираемся управлять страной вместе с группой и позаботимся о том, чтобы это управление было надлежащим. Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить надлежащим образом безопасную и разумную передачу полномочий», – сказал Трамп.
По его словам, Вашингтон стремится не допустить возникновения ситуации, при которой «кто-то еще вмешается» в ситуацию. Трамп заявил, что США готовы сделать жителей Венесуэлы богатыми и независимыми, а также обеспечить их безопасность.
В ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марком Рубио Родригес также заявила, что Каракас готов к сотрудничеству с Вашингтоном.