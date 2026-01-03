Мадуро предстанет перед судом в США
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма, сообщила в X генеральный прокурор США Памела Бонди.
Американский лидер Дональд Трамп заявил через несколько часов после атаки по Венесуэлe, что Вашингтон захватил и вывез из страны Мадуро и его жену Силию Флорес.
По данным Бонди, политику и его супруге предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, а также в хранении пулеметов и взрывных устройств, в сговоре против Соединенных Штатов с целью хранения такого оружия.
«Вскоре они предстанут перед полным гневом американским правосудием на американской земле в американских судах», – написала генпрокурор США.
Она также поблагодарила президента Трампа за «смелость потребовать привлечения к ответственности» и отметила работу военных, которые «провели невероятную и весьма успешную операцию по задержанию этих двух предполагаемых международных наркоторговцев».
Правительство США добивалось ареста Мадуро годами, напоминает CBS News. Администрация Трампа ранее удвоила вознаграждение за информацию, которая приведет к поимке политика, до $50 млн. В 2020 г. федеральные прокуроры утверждали, что Мадуро и другие высокопоставленные венесуэльские правительственные чиновники сотрудничали с колумбийской партизанской группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC) в контрабанде кокаина и оружия в США. Минюст также обвинил Мадуро в руководстве картелем Los Soles, который администрация Трампа в прошлом году объявила иностранной террористической организацией.