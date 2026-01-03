Мадуро предстанет перед судом в США

Правительство США добивалось ареста Мадуро годами, напоминает CBS News. Администрация Трампа ранее удвоила вознаграждение за информацию, которая приведет к поимке политика, до $50 млн. В 2020 г. федеральные прокуроры утверждали, что Мадуро и другие высокопоставленные венесуэльские правительственные чиновники сотрудничали с колумбийской партизанской группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC) в контрабанде кокаина и оружия в США. Минюст также обвинил Мадуро в руководстве картелем Los Soles, который администрация Трампа в прошлом году объявила иностранной террористической организацией.