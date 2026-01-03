Как в мире отреагировали на удары США по Венесуэле и захват Мадуро

Как в мире отреагировали на удары США по Венесуэле и захват МадуроРоссия, Иран и Куба выразили поддержку Каракасу
США рано утром 3 января нанесли удары по Венесуэле. Американский лидер Дональд Трамп заявил через несколько часов после атаки, что Вашингтон также захватил и вывез из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Подробнее об операции глава Белого дома пообещал рассказал позднее на пресс-конференции, но некоторые последствия уже известны, а ряд стран выразил поддержку Каракасу. «Ведомости» собрали реакции мирового сообщества на беспрецедентную атаку.
Венесуэла подтвердила удары заявлением МИДа республики. Агрессию США там назвали вопиющим нарушением Устава ООН, «особенно статей 1 и 2, которые закрепляют уважение суверенитета, юридическое равенство государств и запрет на применение силы». На фоне атаки Мадуро распорядился ввести чрезвычайное положение в стране и объявил о немедленном переходе к вооруженной борьбе. Вся страна «должна мобилизоваться для разгрома этой империалистической агрессии», говорится в заявлении.
Реакция стран Карибского бассейна
Поддержку Венесуэле выразил в X президент Колумбии Густаво Петро, призвав к созыву заседания Совета Безопасности ООН. Он же опубликовал список объектов, подвергшихся ударам. Среди них аэропорты, база самолетов F-16 и законодательный дворец в Каракасе. Политик заявил, что правительство Колумбии «отвергает любые односторонние военные действия, которые могут ухудшить ситуацию или поставить под угрозу гражданское население». США при этом в заявлении не упоминаются.
К границе направляются силы общественной безопасности и все имеющиеся ресурсы на случай массового притока беженцев, сообщил также Петро. По его словам, посольство Колумбии в Венесуэле активно реагирует на призывы о помощи от колумбийцев, находящихся в республике.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель потребовал срочной реакции международного сообщества в ответ на американское нападение на Венесуэлу.
«Наша зона мира подвергается жестокому нападению. Государственный терроризм против храброго венесуэльского народа и против нашей Америки», – написал он в X.
Тринидад и Тобаго выступили с заявлением, в котором дистанцировались от продолжающихся военных операций в Венесуэле, пишет The Guardian. Там заявили, что островное государство не участвует ни в одной из этих продолжающихся военных операций и продолжает поддерживать мирные отношения с народом Венесуэлы. По данным газеты, страна ранее одобрила размещение американского военного радиолокационного объекта, что вызвало опасения по поводу возможного вовлечения стран Карибского бассейна в обостряющийся кризис между США и Венесуэлой.
Межправительственная организация Карибского сообщества (КАРИКОМ) заявила, что «активно следит за ситуацией, которая вызывает серьезную озабоченность в регионе и может иметь последствия для соседних стран».
Поддержка России и Ирана
Российский МИД осудил нападение США на Венесуэлу, опубликовав соответствующее заявление. В Москве сочли несостоятельными предлоги, которые США приводят в обоснование своих действий. По мнению российского МИДа, сейчас важно не допустить дальнейшей эскалации и найти выход из положения через диалог.
«Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 г. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного (тем более военного) вмешательства извне», – говорится в заявлении.
Внешнеполитическое ведомство подтвердило поддержку курсу боливарианского руководства, «направленному на защиту национальных интересов и суверенитета страны». В Москве также поддержали заявление венесуэльских властей и руководства стран Латинской Америки о безотлагательном созыве заседания Совета Безопасности ООН.
Министерство иностранных дел Ирана резко осудило авиаудары США и потребовало их остановить, передает агентство Mehr со ссылкой на заявление иранского МИДа. Совет Безопасности ООН должен немедленно принять меры для прекращения незаконного вторжения, заявили в ведомстве.
Тегеран также подчеркнул неотъемлемое право правительства Венесуэлы на оборону и призвал ООН и все правительства стран-участниц международной системы, «приверженные верховенству права, миру и международной стабильности, безоговорочно осудить нападение и привлечь виновных к ответственности».
Разногласия в США
В последние месяцы конгрессмены-демократы и некоторые республиканцы выступали против наращивания военной мощи администрации Трампа в регионе, пишет CBS News. Несогласные с политикой Белого дома добивались голосования в палате представителей и сенате по мерам, которые запретили бы США наносить удары по Венесуэле без одобрения конгресса. Однако эти меры были отклонены.
Сенатор-демократ Рубен Гальего вскоре после ударов заявил, что «эта война незаконна». Республиканец Майк Ли из Юты также «выразил скептицизм», передает телекомпания.
«Я с нетерпением жду, чтобы узнать, что, если таковое вообще имеется, может конституционно оправдать эти действия в отсутствие объявления войны или разрешения на применение военной силы», – написал он в X.