Как в мире отреагировали на удары США по Венесуэле и захват Мадуро

Тринидад и Тобаго выступили с заявлением, в котором дистанцировались от продолжающихся военных операций в Венесуэле, пишет The Guardian. Там заявили, что островное государство не участвует ни в одной из этих продолжающихся военных операций и продолжает поддерживать мирные отношения с народом Венесуэлы. По данным газеты, страна ранее одобрила размещение американского военного радиолокационного объекта, что вызвало опасения по поводу возможного вовлечения стран Карибского бассейна в обостряющийся кризис между США и Венесуэлой.