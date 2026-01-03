Эксперт оценил дальнейшее развитие ситуации в Венесуэле после захвата Мадуро

В ночь на 3 января в Каракасе и других частях Венесуэлы произошли взрывы. Это произошло после того, как Трамп пригрозил наземными ударами по территории страны. Они последовали за кампанией американских атак по судам, которые США считают причастными к наркоторговле в Карибском море.