Эксперт оценил дальнейшее развитие ситуации в Венесуэле после захвата Мадуро
Удар США по Венесуэле является практической проверкой идей, изложенных в новой американской стратегии нацбезопасности. Об этом «Ведомостям» заявил доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. По его словам, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, кто будет у власти в Венесуэле.
Если ставленником будут выходцы из оппозиции, отмечает эксперт, страна может оказаться в состоянии слабо управляемого полураспада. Если же власть окажется в руках военных, с которыми Вашингтону удастся договориться, ситуация может оказаться более благоприятной.
«Внутриполитически в США крах венесуэльского режима в какой-то мере усиливает [госсекретаря США] Марко Рубио, так как борьба с чавистами – его давняя повестка. Провал операции, вероятно, содействовал бы укреплению позиций [американского вице-президент Джей Ди] Вэнса как наиболее последовательного изоляциониста, близкого MAGA-активистам, отстаивающим принцип невмешательства», – отметил Новиков.
При этом, по его словам, Вэнс также уважает господство США в Западном полушарии и доктрину Монро, поэтому «вряд ли здесь можно говорить о каких-то внутренних расхождениях». «Политическое давление, затем стремительный удар, отскок», – сказал Новиков.
В ночь на 3 января в Каракасе и других частях Венесуэлы произошли взрывы. Это произошло после того, как Трамп пригрозил наземными ударами по территории страны. Они последовали за кампанией американских атак по судам, которые США считают причастными к наркоторговле в Карибском море.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что Вашингтон захватил и вывез из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Американский лидер также подтвердил, что США провели крупномасштабный удар по Венесуэле. По словам Трампа, операция была проведена совместно с правоохранительными органами США.
Власти Венесуэлы, в свою очередь, требуют от США предоставить доказательства экстрадиции Мадуро и Флорес, а также подтверждение того, что они живы.