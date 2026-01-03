Газета
Главная / Политика /

Власти Венесуэлы требуют доказательств того, что Мадуро жив

Ведомости

Власти Венесуэлы требуют от США предоставить доказательства похищения главы страны Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, а также подтверждение того, что они живы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление венесуэльского вице-президента Делси Родригес.

Позже сенатор США Майк Ли написал в соцсети X со ссылкой на заявление американского госсекретаря Марко Рубио, что Мадуро арестовали войска США. Позже, по его словам, президент Венесуэлы предстанет перед судом.

В ночь на 3 января в Каракасе и других частях страны произошли взрывы после того, как Трамп ранее пригрозил наземными ударами по Венесуэле. Они последовали за кампанией американских атак по судам, которые США считают причастными к наркоторговле в Карибском море.

Фото.

Последствия ударов США по Венесуэле

Политика / Фото

Президент США Дональд Трамп сообщал, что Вашингтон захватил и вывез из страны Мадуро и Флорес. Американский лидер также подтвердил, что США провели крупномасштабный удар по Венесуэле. По словам Трампа, операция была проведена совместно с правоохранительными органами США.

Замгоссекретаря США Кристофер Ландау в соцсети Х написал, что Мадуро предстанет перед правосудием за свои преступления. «Новая эра для Венесуэлы. Тиран ушел», – добавил он.

