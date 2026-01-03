Замгоссекретаря США: Мадуро предстанет перед правосудием
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предстанет перед правосудием за свои преступления. Об этом заявил замгоссекретаря США Кристофер Ландау в соцсети Х.
«Новая эра для Венесуэлы. Тиран ушел», – добавил он.
В ночь на 3 января в Каракасе и других частях страны произошли взрывы после того, как Трамп ранее пригрозил наземными ударами по Венесуэле. Они последовали за кампанией американских атак по судам, которые США считают причастными к наркоторговле в Карибском море.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что Вашингтон захватил и вывез из страны Мадуро, а также его жену Силию Флорес. Американский лидер также подтвердил, что США провели крупномасштабный удар по Венесуэле. По словам Трампа, операция была проведена совместно с правоохранительными органами США.