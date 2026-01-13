При протестах в Иране могли погибнуть свыше 12 000 человек
В результате масштабных протестов по всему Ирану могли погибнуть от 12 000 до 20 000 человек. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на два источника, один из которых находится в Иране.
Данные представила группа активистов, работающая над подсчетом полного числа погибших на основе отчетов медицинских работников, заявляет телеканал. Собеседник CBS News передает, что иранские силы безопасности посещают многочисленные частные больницы по всему Тегерану и «угрожают персоналу, чтобы те выдали имена и адреса проходящих лечение после протестов».
«Достичь истины оказалось невероятно сложно из-за того, что иранские правители последние пять дней отключали интернет и телефонную связь в стране. Хотя полное отключение интернета в Иране продолжалось пятый день, некоторым иранцам во вторник удалось совершить телефонные звонки за границу», – говорится в сообщении.
Reuters со ссылкой на иранского чиновника передавал 13 января, что при протестах могли погибнуть более 2000 человек. За гибель как протестующих, так и сотрудников сил безопасности ответственны лица, которых собеседник агентства назвал террористами. Чиновник не уточнил, сколько среди погибших гражданских лиц и представителей силовых структур.
Похожие данные привел министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер. Лондон считает, что «могло быть 2000 погибших, а возможно и больше»: «Я опасаюсь, что реальное число может оказаться значительно выше».
Масштабные протесты в Иране продолжаются с конца декабря. Они стартовали с главного базара Тегерана. Изначально в них участвовали владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. Позже акции охватили все провинции республики. На фоне этого президент США Дональд Трамп пообещал оказать помощь протестующим.