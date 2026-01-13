Axios: Уиткофф тайно встретился с наследником шахской династии Ирана

Axios: Уиткофф тайно встретился с наследником шахской династии ИранаПротестующие могут рассматривать Пехлеви как временного правителя страны
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провел тайную встречу с наследником шахской династии Ирана Резой Пехлеви. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.
«Это была первая встреча на высоком уровне между иранской оппозицией и администрацией Трампа с момента начала протестов 15 дней назад. Пехлеви пытается позиционировать себя как "переходного" лидера в случае падения режима», – говорится в материале.
В начале протестов администрация президента США Дональда Трампа не рассматривала Пехлеви как значимого политического игрока и потенциального лидера Ирана. Вместе с тем, последние недели Пехлеви участвует в интервью западных телеканалов и напрямую обращается к народу Ирана. 10 января, например, он призвал иранцев начать силовой захват власти и выйти на всеобщую забастовку.
По словам неназванного высокопоставленного американского чиновника, администрация была удивлена тем, что протестующие скандировали имя Пехлеви во время демонстраций. «Наблюдается подъем династии Пехлеви. Во многих городах на демонстрациях скандируют его имя», – сказал собеседник издания. При этом протестующий, по оценкам опрошенных Axios экспертов, рассматривают Пехлеви как временного правителя страны, поскольку считают его «предпочтительнее» нынешних властей.
Династия Пехлеви правила в Иране до исламской революции 1979 г. Последним, 35-м шахиншахом Ирана был Мохаммед Реза Пехлеви, который после свержения вместе с семьей бежал в Египет, в разные годы жил в Марокко, на Багамах и в Мексике, также проходил лечение в США. Его сын, Реза Кир Пехлеви, проживает в США.
Протесты в Иране начались 28 декабря на главном базаре Тегерана. Изначально в них участвовали владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. Позднее акции охватили все провинции республики. По разным оценкам, в результате столкновений на улицах могли погибнуть от нескольких сотен до 12 000 человек.