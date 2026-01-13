Axios: Уиткофф тайно встретился с наследником шахской династии Ирана

Династия Пехлеви правила в Иране до исламской революции 1979 г. Последним, 35-м шахиншахом Ирана был Мохаммед Реза Пехлеви, который после свержения вместе с семьей бежал в Египет, в разные годы жил в Марокко, на Багамах и в Мексике, также проходил лечение в США. Его сын, Реза Кир Пехлеви, проживает в США.