Наследник шахской династии Ирана призвал иранцев к силовому захвату власти
Протестующим иранцам следует захватить и удерживать города, а работникам – выйти на всеобщую забастовку. С таким призывом выступил наследник шахской династии Ирана Реза Пехлеви.
«Наша цель уже не просто выйти на улицы; наша цель – подготовиться к завоеванию и защите городских центров», – сказал он в видеообращении, опубликованном в X.
Он призвал протестующих продолжить акции 10 и 11 января. Пехлеви добавил, что необходимо «подготовиться к тому, чтобы оставаться на улицах и обеспечивать необходимое снабжение». Рабочих и служащих ключевых секторов экономики он призвал выйти на общенациональную забастовку.
Протесты в Иране начались 28 декабря на главном базаре Тегерана. Изначально в них участвовали владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. Позднее акции охватили все провинции республики.
По неофициальным данным в Иране за время протестов могли погибнуть по меньшей мере 217 человек. Об этом журналу Time говорил неназванный врач из Тегерана. Иранская правозащитная организация HRANA (Human Rights Activists News Agency) заявила 9 января о гибели 65 человек.
Американский президент Дональд Трамп ранее пригрозил иранским властям применением силы в случае убийств протестующих.