Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Наследник шахской династии Ирана призвал иранцев к силовому захвату власти

Ведомости

Протестующим иранцам следует захватить и удерживать города, а работникам – выйти на всеобщую забастовку. С таким призывом выступил наследник шахской династии Ирана Реза Пехлеви.

«Наша цель уже не просто выйти на улицы; наша цель – подготовиться к завоеванию и защите городских центров», – сказал он в видеообращении, опубликованном в X.

Он призвал протестующих продолжить акции 10 и 11 января. Пехлеви добавил, что необходимо «подготовиться к тому, чтобы оставаться на улицах и обеспечивать необходимое снабжение». Рабочих и служащих ключевых секторов экономики он призвал выйти на общенациональную забастовку.

Хаменеи: протестующие в Иране громят улицы в угоду Трампу

Политика / Международные новости

Протесты в Иране начались 28 декабря на главном базаре Тегерана. Изначально в них участвовали владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. Позднее акции охватили все провинции республики.

По неофициальным данным в Иране за время протестов могли погибнуть по меньшей мере 217 человек. Об этом журналу Time говорил неназванный врач из Тегерана. Иранская правозащитная организация HRANA (Human Rights Activists News Agency) заявила 9 января о гибели 65 человек.

Американский президент Дональд Трамп ранее пригрозил иранским властям применением силы в случае убийств протестующих.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь