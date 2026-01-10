Наследник шахской династии Ирана призвал иранцев к силовому захвату власти

По неофициальным данным в Иране за время протестов могли погибнуть по меньшей мере 217 человек. Об этом журналу Time говорил неназванный врач из Тегерана. Иранская правозащитная организация HRANA (Human Rights Activists News Agency) заявила 9 января о гибели 65 человек.