Хаменеи: протестующие в Иране громят улицы в угоду Трампу

Протесты в Иране начались 28 декабря 2025 г. на главном базаре Тегерана. Изначально в них участвовали владельцы магазинов и студенты ряда университетов, выражающие недовольство действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и значительного роста цен. Затем акции охватили всю республику.