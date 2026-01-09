Газета
Главная / Политика /

Хаменеи: протестующие в Иране громят улицы в угоду Трампу

Ведомости

Граждане Ирана должны сохранять единство перед лицом любых угроз. Об этом заявил верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи в обращении к народу, передает ТАСС.

Хаменеи призвал президента США Дональда Трампа заняться внутренними делами своей страны. По его словам, вечером 8 января группа вандалов разрушила здание в Тегеране, чтобы «угодить президенту США». Он добавил, что руки Трампа «запятнаны кровью более тысячи иранцев», и предсказал свержение американского президента.

Протесты в Иране начались 28 декабря 2025 г. на главном базаре Тегерана. Изначально в них участвовали владельцы магазинов и студенты ряда университетов, выражающие недовольство действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и значительного роста цен. Затем акции охватили всю республику.

По данным Reuters, новая волна протестов усиливает кризис легитимности правящего режима Ирана. На 9 января акции распространились уже на 31 провинцию Исламской Республики.

2 января Трамп объявил о готовности американской стороны «прийти на помощь» протестующим в Иране в случае, если власти страны откроют по ним огонь.

