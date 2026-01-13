Reuters: при беспорядках в Иране погибли 2000 человек
В ходе протестов в Иране погибли уже около 2000 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранского чиновника.
По его словам, за гибель как протестующих, так и сотрудников сил безопасности ответственны лица, которых он назвал террористами. При этом чиновник не уточнил, сколько среди погибших гражданских лиц и представителей силовых структур.
Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально акции начались на главном базаре Тегерана, где на улицы вышли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. В тот день риал опустился до исторического минимума – 1,45 млн за $1. Позднее беспорядки охватили все провинции страны.
Армия Ирана выразила поддержку руководству страны и заявила о готовности противостоять попыткам дестабилизации. В заявлении военных утверждалось, что беспорядки были организованы властями США при поддержке Израиля, а также «террористических и враждебных групп». За две недели протестов, по данным Красного полумесяца, погибли 109 полицейских.
11 января иранские силовики сообщили о задержании ключевых участников протестов. Точное число задержанных не раскрывается. Глава национальной полиции Ахмад-Реза Радан заявил, что они будут наказаны после прохождения всех юридических процедур.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи 12 января заявил, что ситуация в стране находится под контролем, а общенациональные протесты «полностью контролируются». В тот же день в Иране прошли массовые проправительственные акции против беспорядков. По данным гостелерадио страны, в марше жителей Тегерана принял участие президент Ирана Масуд Пезешкиан.
13 января стало известно, что США обсуждают санкции в отношении Ирана из-за подавления протестов. Рассматривают варианты ограничения в отношении энергетического и банковского секторов страны и меры против ключевых представителей иранского руководства.