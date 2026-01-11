Иранские силовики заявили о задержании главных участников протестов

Протесты в Иране, начавшиеся 28 декабря на главном базаре Тегерана, охватили уже все провинции страны. Первыми на акции вышли торговцы и студенты, протестующие против политики правительства на фоне экономического кризиса – обвального падения курса валюты и роста цен. В ответ президент США Дональд Трамп заявил о готовности поддержать оппозицию в случае гибели участников акций, не исключив в том числе и силовых мер. Иран пообещал атаковать военные базы США в случае ударов со стороны Вашингтона.