Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Иранские силовики заявили о задержании главных участников протестов

Ведомости

Аресты главных участников протестов прошли в Иране. Об этом сообщает AFP со ссылкой на главу национальной полиции Ахмад-Резу Радана.

Точное число задержанных и их имена не раскрываются. «[Они] будут наказаны после прохождения всех необходимых юридических процедур», – заявил Радан (цитата по «Коммерсанту»).

Гостелерадиокомпания IRIB обнародовала видеоматериалы с задержаниями в Ширазе и Мазендеране, однако детали о числе арестованных пока неизвестны.

Протесты в Иране, начавшиеся 28 декабря на главном базаре Тегерана, охватили уже все провинции страны. Первыми на акции вышли торговцы и студенты, протестующие против политики правительства на фоне экономического кризиса – обвального падения курса валюты и роста цен. В ответ президент США Дональд Трамп заявил о готовности поддержать оппозицию в случае гибели участников акций, не исключив в том числе и силовых мер. Иран пообещал атаковать военные базы США в случае ударов со стороны Вашингтона.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте