Иранские силовики заявили о задержании главных участников протестов
Аресты главных участников протестов прошли в Иране. Об этом сообщает AFP со ссылкой на главу национальной полиции Ахмад-Резу Радана.
Точное число задержанных и их имена не раскрываются. «[Они] будут наказаны после прохождения всех необходимых юридических процедур», – заявил Радан (цитата по «Коммерсанту»).
Гостелерадиокомпания IRIB обнародовала видеоматериалы с задержаниями в Ширазе и Мазендеране, однако детали о числе арестованных пока неизвестны.
Протесты в Иране, начавшиеся 28 декабря на главном базаре Тегерана, охватили уже все провинции страны. Первыми на акции вышли торговцы и студенты, протестующие против политики правительства на фоне экономического кризиса – обвального падения курса валюты и роста цен. В ответ президент США Дональд Трамп заявил о готовности поддержать оппозицию в случае гибели участников акций, не исключив в том числе и силовых мер. Иран пообещал атаковать военные базы США в случае ударов со стороны Вашингтона.