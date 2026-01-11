Иран пообещал атаковать военные базы США в случае ударов со стороны Вашингтона

Сейчас протесты охватили все провинции Ирана. Президент США Дональд Трамп объявлял, что окажет поддержку оппозиции в случае гибели протестующих. Среди возможных мер поддержки – удары по иранским объектам. The New York Times со ссылкой на источники писала, что Трампу представили новые варианты военных ударов по Ирану. Трамп пока не принял окончательного решения, но рассматривает возможность ударов, в том числе по невоенным объектам в Тегеране.