Иран пообещал атаковать военные базы США в случае ударов со стороны Вашингтона
Тегеран будет рассматривать американские военные базы и территорию Израиля как «законные цели» для ударов в случае атаки США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на спикера парламента страны Мохаммеда Багера Калибафа.
Израиль не выразил желания вмешаться в дела Ирана из-за опасений по поводу иранской ядерной и баллистической ракетной программ, передает агентство. По данным трех израильских источников, еврейское государство сейчас находится в состоянии повышенной готовности к возможности любого вмешательства США в дела Ирана.
Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Они начались на главном базаре Тегерана, где на акции вышли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен.
Сейчас протесты охватили все провинции Ирана. Президент США Дональд Трамп объявлял, что окажет поддержку оппозиции в случае гибели протестующих. Среди возможных мер поддержки – удары по иранским объектам. The New York Times со ссылкой на источники писала, что Трампу представили новые варианты военных ударов по Ирану. Трамп пока не принял окончательного решения, но рассматривает возможность ударов, в том числе по невоенным объектам в Тегеране.