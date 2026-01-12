Что известно о протестах в Иране. Главное

Что известно о протестах в Иране. ГлавноеПогибли по меньшей мере 503 демонстранта и 109 полицейских
Протестные акции в Иране стартовали 28 декабря на главном базаре Тегерана. Первоначально в них участвовали владельцы магазинов и студенты нескольких иранских университетов, выражающие недовольство действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и значительного роста цен. В тот день риал упал до исторического минимума – 1,45 млн за $1. В дальнейшем протесты охватили города по всей стране.
На фоне серьезного ослабления национальной валюты глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку.
По данным агентства Human Rights Activists News Agency (HRANA), с начала антиправительственных демонстраций в Иране погибли по меньшей мере 503 протестующих, пишет CNN.
На фоне разгоревшихся протестов власти страны ограничили доступ к интернету для граждан. Как сообщал пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаеи, такое решение нарушило работу некоторых консульских услуг в Тегеране. При этом, по его словам, вопрос будет решен в ближайшее время.
7 декабря протестующие взяли под контроль иранский город Абданан (провинция Илам), который находится вблизи границы с Ираком. По информации Fox News, также протестующие захватили иранский город Малекшахи.
По данным Tasnim, в тот же день акция протеста прошла в Абданане. Агентство писало, что протестующие атаковали государственные учреждения и магазины, сжигали документы и повредили светофоры. Беспорядки прекратились после вмешательства сил безопасности, которые применили слезоточивый газ. В результате силовики вернули контроль над центральными улицами.
Что говорят иранские власти
Армия Ирана выразила поддержку руководству страны, а также готовность решительно противостоять любым попыткам дестабилизации. В заявлении утверждалось, что беспорядки в иранских городах были организованы властями США при поддержке Израиля, а также «террористических и враждебных групп» с целью подрыва общественной безопасности в стране. В этих условиях армия намерена действовать во взаимодействии с другими силовыми структурами для защиты национальных интересов Ирана. За две недели протестов, по данным Красного полумесяца, в Иране погибли 109 полицейских.
11 января в Иране прошли аресты главных участников протестов. Точное число задержанных и их имена не раскрываются. «[Они] будут наказаны после прохождения всех необходимых юридических процедур», – заявил глава национальной полиции Ахмад-Реза Радан.
Иностранное вмешательство, по мнению пресс-секретаря Совета стражей конституции Ирана Хади Тахана Назифа, превратило мирные социальные протесты в стране в беспорядки и хаос. По его словам, изначально люди выходили на улицы с требованиями, связанными со средствами к существованию, однако затем протесты были превращены в хаос и неразбериху извне. Представитель совета осудил недавние беспорядки и заявил, что «в этих событиях есть скрытые руки, руки, которые запятнаны кровью более 1000 иранцев во время 12-дневных протестов».
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи 12 января заявил, что иранские власти контролируют ситуацию в стране. По его словам, общенациональные протесты теперь «полностью контролируются».
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что возможное вмешательство Вашингтона в иранские протесты будет «равносильно хаосу во всем регионе и разрушению американских интересов».
12 января в Иране состоялись массовые проправительственные манифестации против действий участников беспорядков. По данным гостелерадио страны, в марше жителей Тегерана принял участие президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Позиция США
Президент США Дональд Трамп 2 декабря написал в соцсети Truth Social, что американская сторона готова «прийти на помощь» протестующим в Иране в случае, если власти страны откроют по ним огонь. «Мы готовы к действию и полностью вооружены», – добавил он.
Axios со ссылкой на двух американских чиновников писал, что Трамп рассматривает несколько вариантов поддержки протестов в Иране и ослабления местного правительства. По словам одного из источников, многие в администрации Трампа считают, что серьезные активные действия на данном этапе будут подрывать протесты. Другой американский чиновник подтвердил, что обсуждения включали в себя военные удары по Ирану, но большинство вариантов, представленных президенту на данном этапе, «не являются финальными».
The Daily Telegraph писала, что на фоне протестов в Иране Вашингтон рассматривает возможность кибератаки на страну. Как пишет издание, Вашингтон мог бы использовать «секретное киберустройство», нацеленное на военные и гражданские объекты Ирана. Это должно послужить «наказанием» для Ирана в ответ на случаи смертей среди протестующих. Тем не менее американские официальные лица предостерегли Трампа от поспешных действий.
Позже спикер парламента страны Мохаммед Багера Калибаф заявил, что Тегеран будет рассматривать американские военные базы и территорию Израиля как «законные цели» для ударов в случае атаки США.