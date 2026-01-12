Что известно о протестах в Иране. Главное

Иностранное вмешательство, по мнению пресс-секретаря Совета стражей конституции Ирана Хади Тахана Назифа, превратило мирные социальные протесты в стране в беспорядки и хаос. По его словам, изначально люди выходили на улицы с требованиями, связанными со средствами к существованию, однако затем протесты были превращены в хаос и неразбериху извне. Представитель совета осудил недавние беспорядки и заявил, что «в этих событиях есть скрытые руки, руки, которые запятнаны кровью более 1000 иранцев во время 12-дневных протестов».