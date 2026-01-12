Газета
Главная / Политика /

В Иране прошли проправительственные акции против беспорядков

Ведомости

В ряде городов Ирана состоялись массовые проправительственные манифестации против действий участников беспорядков. Об этом сообщила русская служба гостелерадио Ирана.

По данным издания, в марше жителей Тегерана принял участие президент Ирана Масуд Пезешкиан.

До этого глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи заявил, что у иранских властей есть документы, подтверждающие причастность США и Израиля к террористическим действиям участников беспорядков. Он также раскритиковал западные правительства, отметив, что они осуждают действия иранской полиции, а не террористов. По словам министра, протестующие получали из-за рубежа указания открывать огонь по людям.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально беспорядки начались на главном базаре Тегерана, где на акции вышли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. Затем протестные акции охватили все провинции страны.

11 января иранские силовые структуры сообщили о задержании ключевых участников протестов. Точное число задержанных и их имена не раскрываются. В тот же день власти заявили, что за две недели беспорядков в стране погибли 109 полицейских.

10 января в Иране также заявляли, что именно иностранное вмешательство превратило местные социальные протесты в хаос.

