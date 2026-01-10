В Иране заявили, что иностранное вмешательство превратило протесты в хаос
Иностранное вмешательство превратило мирные социальные протесты в Иране в беспорядки и хаос. Об этом заявил пресс-секретарь Совета стражей конституции Хади Тахан Назиф, сообщает агентство Tasnim.
По его словам, изначально люди выходили на улицы с требованиями, связанными со средствами к существованию, однако затем протесты были превращены в хаос и неразбериху извне. Представитель Совета стражей осудил недавние беспорядки и заявил, что «в этих событиях есть скрытые руки, руки, которые запятнаны кровью более 1000 иранцев во время 12-дневных протестов».
9 января верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что протестующие громят улицы в угоду президенту США Дональду Трампу. По его словам, руки американского лидера «запятнаны кровью более 1000 иранцев». Он также заявил, что нынешний американский президент будет свергнут.
Протесты в Иране начались 28 декабря 2025 г. на главном базаре Тегерана. В них сначала участвовали владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. Позднее акции охватили всю страну.
По данным Reuters, новая волна протестов усиливает кризис легитимности правящего режима среди молодежи. К 9 января протестные акции распространились на все 31 провинцию исламской республики.
2 января Трамп заявлял о готовности США «прийти на помощь» протестующим в Иране в случае, если власти страны откроют по ним огонь.