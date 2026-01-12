Тегеран заявил о полном контроле над ситуацией с протестами

Тегеран заявил о полном контроле над ситуацией с протестамиПо словам главы МИДа страны, США и Израиль причастны к беспорядкам
Иранские власти контролируют ситуацию с протестами в стране. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает Sky News.
По его словам, общенациональные протесты в стране теперь «полностью контролируются».
Iran International отмечает, что, по словам Арагчи, Тегеран располагает обширными доказательствами причастности США и Израиля к недавним террористическим действиям в Иране.
«У нас есть множество документов и доказательств причастности США и Израиля к террористическим актам последних дней в Иране», – заявил он.
В частности, министр сослался на комментарии бывшего госсекретаря США Майка Помпео. Арагчи сказал, что тот признал, что «агенты Моссада находились вместе с участниками беспорядков и руководили этим террористическим движением».
Глава иранского МИДа также раскритиковал западные правительства, заявив, что они осуждают иранскую полицию, а не террористов.
Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Беспорядки начались на главном базаре Тегерана, где на акции вышли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. По неофициальным данным, опубликованным журналом Time 10 января, в Иране за время протестов могли погибнуть по меньшей мере 217 человек. Власти Ирана заявили о гибели более 100 силовиков во время протестов.