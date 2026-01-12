Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Тегеран заявил о полном контроле над ситуацией с протестами

По словам главы МИДа страны, США и Израиль причастны к беспорядкам
Ведомости

Иранские власти контролируют ситуацию с протестами в стране. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает Sky News.

По его словам, общенациональные протесты в стране теперь «полностью контролируются».

Iran International отмечает, что, по словам Арагчи, Тегеран располагает обширными доказательствами причастности США и Израиля к недавним террористическим действиям в Иране.

Axios: Трамп изучает возможные способы поддержки протестного движения в Иране

Политика / Международные новости

«У нас есть множество документов и доказательств причастности США и Израиля к террористическим актам последних дней в Иране», – заявил он.

В частности, министр сослался на комментарии бывшего госсекретаря США Майка Помпео. Арагчи сказал, что тот признал, что «агенты Моссада находились вместе с участниками беспорядков и руководили этим террористическим движением».

Глава иранского МИДа также раскритиковал западные правительства, заявив, что они осуждают иранскую полицию, а не террористов.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Беспорядки начались на главном базаре Тегерана, где на акции вышли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. По неофициальным данным, опубликованным журналом Time 10 января, в Иране за время протестов могли погибнуть по меньшей мере 217 человек. Власти Ирана заявили о гибели более 100 силовиков во время протестов.